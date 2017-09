Genç Flütçüler Gümüşlük'te konser verdi

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, genç flütçülerin Gümüşlük'teki Toprak Ev'de verdikleri konserle devam etti.

- Bosch un eğitim sponsorluğu ile 26-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) Flüt ustalık sınıfına katılan öğrenciler sertifikalarını, eğitmenleri Bülent Evcil ve Raffaele Trevisani nin de katıldıkları törende, festival Sanat Danışmanı Piyanist Gülsin Onay ın elinden aldı.Dünyaca ünlü Flüt sanatçımız Bülent Evcil ve İtalyan flütçü Raffaele Trevisani nin eğitmen olarak katıldıkları ustalık sınıfına bu yıl yaşları 14 ile 23 arasında değişen ülkemizin farklı okul ve konservatuarlarından 22 ve Bulgaristan dan 4, Zimbabwe den de 1 genç flütçü katıldı. Altı gün süren yoğun eğitimin ardından genç yetenekler, Toprak Ev in sahnesinde sırayla yer alarak, W.A. Mozart, J.Haydn, G.F. Handel, J.S. Bach ve G. Faure gibi önemli klasik müzik bestecilerinin eselerine yer verdi. Konsere piyanistler Paola Girardi ve Zümrüt Alieva eşlikçi, olarak katıldılar.Seslendirdikleri eserlerFlüt ustalık sınıfının Toprak Ev de verdiği konserde sahneye çıkan 24 genç yetenek sırayla şu eserlere yer verdi; İmge Yağmur Tiryaki, Johann Sebastian Bach, “ Sarabande La minör Partita dan '' ; Sena Anlı, Joseph Haydn, “Serenade '' ; Yaprak Tuana Camkıran, Georg Philipp Telemann, “Flüt Sonatı, 1. Bölüm '' ; Aslıhan Türkü Şahin, Gabriel Fauré, “Sicilienne '' ; Zeynep Yıldırım, George Frideric Handel, “Flüt Sonatı No. 4, 1. Bölüm '' ; Aleksandrina Plamenova Aleksandrova, Ernesto Kohler, “İspanyol Valsi Op. 57 '' ; Ece Başak Silare, Philippe Gaubert, “Madrigal '' ; Nazlı Özcan, Johann Sebastian Bach, “Flüt Sonatı Si bemol BWV 1030 '' ; Mısra Bozyel, Albert Franz Doppler, “Macar Fantazisi '' ; Gentiana Ahmeti, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, “Lenski's Aria from the Opera Eugene Onegin '' ; Plamena Penova, W. A. Mozart, “Re majör 3rd Movement '' ; Eleonora Plamenova Tsvetanova, Giulio Briccialdi, “Venedik Karnavalı Op. 78 '' ; Çağla Yılmaz, François Borne, “Carmen Fantezi '' ; Melis Nur Çiçek, W. A. Mozart, “Re majör Flüt konçertosu 1. Bölüm '' ; Hannah Taylor, Jules Mouquet, “Pan et Les Bergers '' ; Ege Özdalyan, Francis Poulenc, “Flüt Sonatı Allegretto Malincalico '' ; Aygül Yeniev, Louis Ganne, “Andante ve Scherzo '' ; Berkay Diker, Albert Périlhou, “Ballade '' ; Ekin Özdemir, Charles-Marie Widor, “Flüt Süiti nden 1. ve 2. Bölüm '' ; Sinem Perçin, Saverio Mercadante, “Flüt konçertosu 3. Bölüm '' ; İlayda Erten, Pietro Morlacchi, “Il Pastore Svizzero '' ; Zeynep Bölük, Paul Taanel, “Andante Pastorale et Scherzettino '' ; Hüseyin Akın, Carl Reinecke, “Flüt konçertosu 1.bölüm '' ve Venüs Kovancısoy, George Enescu, “Cantabile et Presto '' .İlk defa 2006 da düzenlenmeye başlanan ve her yıl giderek daha çok genç yeteneğin ilgi gösterdiği ve yüksek seviyede eğitmenlerce düzenlenen GFA ustalık sınıfları bu yıl 5 ayrı dalda gerçekleştirildi. Keman, viyolonsel, 2 dönem piyano, flüt ve gitar masterclasslarına bu yıl katılan 100 civarındaki genç müzisyen sertifika sahibi olurken, konserlerden elde edilen bilet gelirleri ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir sonraki yılın öğrenci burs fonuna aktarıldı.Festivalde son iki konserTürk flütçü Bülent Evcil ve İtalyan flütçü Raffaele Trevisani, bu akşam (1 Eylül Cuma) antik taş ocağı sahnesinde Bosch un etkinlik sponsorluğunda saat 21:15 te 'Taşta Konserler serisinde izleyiciyle buluşarak bir konser verecekler. Konsere İtalyan piyanist Paola Girardi eşlikçi olarak katılacak. Festival, 4 Eylül akşamı dünyaca ünlü devlet sanatçımız Piyanist Gülsin Onay ın Liba Laboratuarları sponsorluğunda saat 21:15 te vereceği kapanış konseri ile son bulacak.Antik Taş Ocağında gerçekleşecek Taşta konserlerinin başlama saati 21:15; diğer konserler 20:30 da başlayacaktır.Biletler, Festival Merkezi, Gümüşlük sahili (iletişim: 0 537 577 85 07 – 0 252 394 41 61) ve Biletix'den temin edilebilir.14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali 2017 Programı26 Temmuz – Gilles Apap – Keman & Myriam Lafargue – Akordeon (Fransa) – Taş Ocağı28 Temmuz – GFA Keman Konseri – Toprak Ev29 Temmuz – Dilbağ Tokay – Viyolonsel & Eren Levendoğlu – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı31 Temmuz – Viyolonsel GFA Konseri – Toprak Ev1 Ağustos – Tord Gustavsen (Norveç) – Festival merkezi, sahil4 Ağustos – Begoa Ensemble (Türkiye) – Taş Ocağı8 Ağustos – Emin Fındıkoğlu Quartet – Festival merkezi, sahil10 Ağustos – Alp Ersönmez 'Yazısız feat Erik Truffaz – Eklisia15 – 19 Ağustos – 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması – Toprak Ev18 Ağustos – Ilya Itin – Piyano (Rusya) – Taş Ocağı20 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev22 Ağustos – Romano Pallottini – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı24 Ağustos – Mauricio Vallina – Piyano (Küba) – Taş Ocağı25 Ağustos – GFA Piyano Konseri – Toprak Ev26 Ağustos – Erdem Sökmen & Hasan Meten – Gitar Duo (Türkiye) – Toprak Ev27 Ağustos – Egberto Gismonti – Gitar (Brezilya) Toprak Ev28 Ağustos – Ebgerto Gismonti – Piyano (Brezilya) Taş Ocağı30 Ağustos – Derek Gripper – Gitar (Güney Afrika) Toprak Ev31 Ağustos – GFA Flüt Konseri – Toprak Ev01 Eylül – Bülent Evcil (Türkiye) & Raffaele Trevisani (İtalya) – Flüt Duo & Paola Girardi – Piyano (İtalya) – Taş Ocağı04 Eylül – Gülsin Onay – Piyano (Türkiye) – Taş Ocağı