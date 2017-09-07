Barselona Havalimanı'nda Grev

15 Eylül'de başlayacak olan grev havalimanında ulaşımın etkileneceği belirtildi.

02 Eylül 2017 Cumartesi - Barselona Havalimanı'ndaki güvenlik hizmetleri çalışanlarının 15 Eylül'de başlatacağı grevin önlenmesine yönelik olarak ilgili sendika ve ulaştırma bakanlığı arasında 7 Eylül 2017'de bir toplantı yapılacak. Daha önceden 16 Ağustos'a kadar talepleri kabul edilmezse grevi bşlatacağını açıklayan sendika çözüm odaklı olduklarını ve dialoğa açık olduklarını belirterek grevi
erteleyebileceğinin sinyallerini verdi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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BARSELONA HAVALİMANI'NDA GREV
          
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