Barselona Havalimanı'nda Grev
15 Eylül'de başlayacak olan grev havalimanında ulaşımın etkileneceği belirtildi.
02 Eylül 2017 Cumartesi
- Barselona Havalimanı'ndaki güvenlik hizmetleri çalışanlarının 15 Eylül'de başlatacağı grevin önlenmesine yönelik olarak ilgili sendika ve ulaştırma bakanlığı arasında 7 Eylül 2017'de bir toplantı yapılacak. Daha önceden 16 Ağustos'a kadar talepleri kabul edilmezse grevi bşlatacağını açıklayan sendika çözüm odaklı olduklarını ve dialoğa açık olduklarını belirterek grevi
erteleyebileceğinin sinyallerini verdi.
Kaynak: turizmhaberleri.com