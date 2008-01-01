Bulgaristan ile Türkiye Arasında Ortak Proje

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığının yaptığı açıklamada Bulgaristan ile Türkiye arasında ortak proje kültürel turizmi destekleneceğini söyledi.

02 Eylül 2017 Cumartesi - Basın açıklamasına göre Bulgaristanın Burgaz ve Türkiyenin Edirne sınır bölgelerinde efsanevi ve mistik yerlerin araştırılması için yerlilerin hikayeleri, kitaplar, dergiler ve filmler kullanılacak, bu inisiyatif aynı zamanda Efsanelerin Yolu: Sürdürülebilir Kültürel ve Tarihi Turizmin Geliştirilmesi İçin Yeni İşbirliklerin Geliştirilmesi adlı bir projenin gerçekleştirilmesini de içerecektir. Söz konusu projenin finansmanı 2014-2020 dönemi Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı
çerçevesinde ABden sağlanıyor. Projenin bütçesi yaklaşık 160 bin levadır 82 bin euro).

Kaynak: turizmhaberleri.com

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BULGARİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA ORTAK PROJE
          
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