Bulgaristan ile Türkiye Arasında Ortak Proje
Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığının yaptığı
açıklamada Bulgaristan ile Türkiye arasında ortak proje kültürel turizmi destekleneceğini söyledi.
02 Eylül 2017 Cumartesi
- Basın açıklamasına göre Bulgaristanın Burgaz ve Türkiyenin Edirne sınır bölgelerinde efsanevi ve mistik yerlerin araştırılması için yerlilerin hikayeleri, kitaplar, dergiler ve filmler kullanılacak, bu inisiyatif aynı zamanda Efsanelerin Yolu: Sürdürülebilir Kültürel ve Tarihi Turizmin Geliştirilmesi İçin Yeni İşbirliklerin Geliştirilmesi adlı bir projenin gerçekleştirilmesini de içerecektir. Söz konusu projenin finansmanı 2014-2020 dönemi Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı
çerçevesinde ABden sağlanıyor. Projenin bütçesi yaklaşık 160 bin levadır 82 bin euro).
Kaynak: turizmhaberleri.com