EXPO 2017'de Türkiye En Çok Ziyaret Edilen Ülkeler Arasında
Expo 2017'de en çok ziyaret edilen sergi alanlarında üçüncü sırada olan Türkiye'nin sergi alanı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
02 Eylül 2017 Cumartesi
- Kazakistan'ın resmi haber ajansı Kazinform'da çıkan bir haberde, 10 Haziran-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Astana EXPO 2017 Sergisine toplam 3.126.950 ziyaretçinin giriş yaptığı kaydedilmektedir.
En çok ziyaret edilen ülkeler arasında Mısır 1. sırada, Afrika Plazası 2. sırada, Türkiye 3. Sırada,Tayland 4. sırada, Azerbaycan 5. sırada, Hindistan 6 sırada, Özbekistan 7. sırada, Rusya 8.sırada, Japonya 9. sırada, Suudi Arabistan ise 10. sırada bulunmaktadır.
Kaynak: turizmhaberleri.com