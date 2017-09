Piyanist Gülsin Onay ilk kez seslendireceği eserlerle Gümüşlük'te

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 4 Eylül Pazartesi akşamı, saat 21:15'te Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ı antik taş ocağında kapanış konserinde konuk edecek.

- 'Tüm Zamanların En Büyük Piyanistleri' listesinde yer alan piyanistimiz Gülsin Onay, bayramın son gününde vereceği konserle, Bodrum'a tatil için gelenleri, sihirli parmaklarından çıkan notalarla uğurlayacak. Festivalin onur kaynağı Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, çok geniş bir hayran kitlesine sahip olmakla birlikte, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada üstün müzikal yeteneğinin yanı sıra cana yakın kişiliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.Türkiye'de ilk kez Gümüşlük'te seslendirecekGülsin Onay, festivalin kapanış konserinde çok özel bir repertuarla izleyici karşısında olacak. Sanatçı, konserine Johann Sebastian Bach'ın, “Italian Concerto In F Major, BWV 971 '' adlı eseriyle başlayacak. Bu eser, I Allegro, II Andante ve III Presto başlıklarını taşıyor. Ardında L. Van Beethoven'ın “Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 'Pathetique' '' adlı eserini seslendirecek olan Onay, bu eserde yer alan, I. Grave - Allegro di molto e con brio, II. Adagio cantabile ve III. Rondo. Allegro başlıklı bölümlerden sonra gecenin ilk yarısını sonlandıracak. Sanatçı gecenin ikinci yarısına George Enescu'nun, “Suite No.2 for Piano, Op.10 '' adlı eseriyle başlayacak. Onay bu eserden “II. Pavane '' başlıklı bölümle izleyicinin karşısında olacak. Ardından Franz Liszt'in, “Two Concert studies for piano S.145 Waldesrauschen (Forest Murmurs) in D-flat major '' ve “Après une lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata, S158c. '' adlı iki yapıtını seslendirecek olan Gülsin Onay, programını ve altı haftadır devam etmekte olan festivali, bir sonraki yıla kadar sonlandırmış olacak.5 KITADA 72 KONSER VERDİ...Uluslararası alanda müzik eleştirmenlerince her dönem övgüyle anılan, Varşova Sonbaharı, Granada, Würzburg Mozart Festivali, Newport, Schleswig‐Holstein, İstanbul Festivali gibi dünya çapında en büyük müzik festivallerinin aranan ismi olan Gülsin Onay, müzik kariyeri boyunca Arjantin'den Japonya'ya kadar 5 kıtada, 72 ülkede konserler verdi. Sanatçımız, Dresden Staatskapelle, İngiliz Kraliyet Filarmoni, Philharmonia Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Saint Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni gibi önemli orkestralarla sahneye çıkarak ülkemizi temsil etti. Onay'ın birlikte çaldığı şefler arasında Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, Jorg Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, Neeme Jarvi, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa‐Pekka Salonen, Jose Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanislaw Wislocki ve Lothar Zagrosek gibileri sayılabilir. Gülsin Onay, dünya üzerindeki en seçkin konser salonları arasında yer alan Amsterdam Concertgebouw, Berlin Filarmoni Salonu, Viyana Konzerthaus, Londra Queen Elizabeth Hall ve Wigmore Hall, Paris Salle Gaveau, Washington DC National Gallery of Art ve New York Miller Theater gibi salonlarda performans sergiledi.Saygun'un en güçlü yorumcusuHocası Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanımlanan Onay, gerek konser programlarından gerekse kayıtlarından eksik etmediği bestecinin eserlerini önemli orkestralar eşliğinde sayısız ülkede seslendirdi. Sanatçı, kendisine adanmış olan Saygun'un 2. Piyano Konçertosu ile Stuppner ve Tabakov'un konçertolarının dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi.Dünyanın en iyi Chopin yorumcularındanGülsin Onay ayrıca, uluslararası alanda dünyanın en iyi Chopin yorumcularından biri olarak kabul edilmekte. Polonya Hükümeti, Gülsin Onay'ı Chopin yorumlarındaki üstün başarısından dolayı, Polonya Devlet Nişanına layık gördü. 1987 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verilen Gülsin Onay, 1988 yılında Boğaziçi ve 2007 yılında Hacettepe Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora ile onurlandırıldı. Yurtiçi ve dışında pek çok yardım konseri veren Gülsin Onay, 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından "İyi Niyet Elçisi '' seçildi. Sanatçımız ayrıca Sevda‐Cenap And Müzik Vakfı tarafından 2007 Onur Ödülü Altın Madalyası ve Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri Yılın Piyanisti ödülü, 42. İstanbul Müzik Festivali'nin 2014 "Onur Ödülü '' ne de layık görüldü. Antik Taş Ocağında gerçekleşecek Gülsin Onay konseri saat 21:15 başlayacaktır.Biletler, Festival Merkezi, Gümüşlük sahili (iletişim: 0 537 577 85 07 – 0 252 394 41 61) ve Biletix'den temin edilebilir.