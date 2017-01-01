Çin'de ödemeler artık yüzünüzle

1 Eylül Cuma günü başlatılan bir teknolojik yenilik sayesinde müşteriler hesaplarını yüzleriyle ödüyorlar. Çin e-ticaret devi Alibaba'nın bir kolu olan Ant Financial yeni hizmetini Hangzhou kentinde lanse etti.