Recep Yavuz yazıyor: USTAYA SORUN

Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama Dersinin eğitim programından çıkarılmasını değerlendiren Turizmci Recep Yavuz; bu tür kararların 40 yıldır turizmin her safhasında yoğrulmuş Turizm Ustalarına sorulması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: turizmhaberleri.com

USTAYA SORUNNeyin kavgasıdır bu anlamakta güçlük çekiyorum… Turizmde Cocktail içeceğinin bir gün sorun olacağı kimin aklına gelirdi. Aşılması gereken onca engel, çözülmesi gereken bunca konu varken, gele gele Kokteyl içeceğine takıldık kaldık. Enerjimizi, zamanımızı boşuna tüketiyoruz bence…Oteline yeni giriş yapan her turiste misafir kartı doldurtulurken bir içecek ikram edilir. Adı da 'Welcome Drink' (Hoşgeldiniz İçeceğidir). İçeriği de çoğu kez renklendirilmiş meyve suyu konsantresi, sezon meyveleri ve az miktarda alkoldür. Ne içen alkoliktir, ne de sunan… Turist için nazik bir misafirperverlik göstergesi, tatlı bir karşılamadır bu küçük seremoni.Turizmde klasikleşmiş bu kural, istisnasız her ülkede ve her otelde uygulanır. Acenta-Otel arasındaki sözleşmede bile artık dillendirilmez, pazarlığı yapılmaz, varlığı ve olması sorgulanmayan bir turizm gerçeğidir bu merasim. Biz hatta son yıllarda biraz geliştirerek kolonya ve lokum da ekledik yanına.Bir daha da kimse içki yerine koymadığı için eline almaz, ancak havuz kenarında fotoğrafçılara poz vermek için doldurulur rengarenk Kokteyl kadehleri…12 milyonluk Antalya turizminin 9 milyonu Dünya alkol tüketiminin ilk 20 sırasındaki ülkelerden oluşuyor. Bu ülkelerde de Hükümetler alkol karşı amansız bir mücadele içindeler. Rusya'da erkelerin dörtte biri aşırı alkol tüketiminden 55 yaşını görmeden ölüyor. Orta ve Kuzey Avrupa'da intiharlar, kaybolup giden genç nesil cabası…Tabii ki bunlar kimsenin hoşnut olacağı tablolar değil. Bizim de bu konudaki duyarlılığımız ve hassasiyetimizi kaybetmeden gereken tedbirleri alıp gençlerimizin daha sağlıklı yetişmesine çabalamamızdan doğal bir şey olamaz. Hangi ebeveyn çocuklarına 'içki iç' tavsiyesinde bulunur? Ancak bu turizm sektörüne girecek gençlerin Alkollü Kokteyl dersini kaldırmakla çözülmüyor maalesef. Bu dersin kaldırılması ile o gençlerin ömürleri boyunca hiç alkol kullanmayacaklarını kim garanti edebilir? Gençler mezun olup turizme atıldıktan sonra otelin restaurantında, barında misafire bırakın Kokteyli, çok daha sert alkollü içecekler servisi yapmak zorunda kalacaklar. Ama bu onların alkol müptelası olması anlamına gelmiyor.Bu tarz kararlar neden kapalı kapılar ardında, ilgili sektörün fikri alınmadan verilir ve gereksiz infial yaratılır bilmiyorum. Ama bildiğim bu yöntemin yanlış olduğudur. Büyük bir Beyaz Eşya Markamızın mühendisleri sadece bir pizza fırını üretmek için aylarca İtalya'da bir pizza ustası ile birlikte yaşadılar. Hamurundan, pişirilmesine kadar her safhasında yararlandılar ustadan ve şimdi ürettikleri pizza makinelerini yurt dışına ihraç ediyorlar. 40 yıl boyunca Turizmin her safhasında yoğrulmuş yüzlerce Turizm Ustamız var.Çok mu zor turizme dair bir karar almadan önce sektörün içinde her türlü sorunla başa çıkabilmiş ve çözümler üreterek turizmimizi bugünlere taşımış ustalarımıza danışmak.?