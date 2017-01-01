Bakan Kurtulmuş: 2019 çetin bir süreç olacaktır

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, '2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübemle, içerideki ve dışarıdaki gelişmeleri yakın takip eden birisi olarak söylüyorum.' dedi.

03 Eylül 2017 Pazar - AK Parti Ordu İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Kurtulmuş, 2019 seçimleri ile ilgili şu açıklamada bulundu:



'2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübemle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri yakın takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır. Cumhurbaşkanımız niye bu kadar gayret ediyor, niye bu kadar koşturuyor. 2019'da canla başla çalışmamız gereken bir süreç var. Biz yolumuza canla başla, samimiyetle devam edeceğiz ve inşallah da sonuçlarını alacağız.' dedi.















