Turizmde Özgül, Özgün ve Özgür olmak

Kendine yeterli olmanın özgüvenini TURİZM açısından değerlendiren yazarımız Hüsnü Gümüş; 12 bin yıllık tarihi-kültürel geçmişe sahip Anadolu'nun kendine yeterliliğini Özgül, Özgün ve Özgür Olma kavramları ile açıklıyor.

Kendine yeterliliğin büyük sınavlarından biri olan 30 AĞUSTOS Zafer Bayramını kutlarken ondan alınan haz, heyecan ve güvenle gerçekleşen, İzmir İktisat Kongresi gibi, zaferi ekonomi ile destekleyen oluşumlar bundan sonrası için de aynı özgüven ve başarı çizgisini yakalamakta zorlanmayacağımızı gösteriyor.Turizm Yazarımız Adil ÇULHAOĞLU'nun gündeme “Turizmde Kendine Yeterli Olmak '' kavramını taşıdığı derinlik ve kapsamı nedeniyle ben de görüşlerimi, turizmin ele alındığı, yenlikleri, yenileşimleri, ortak akıl anlayışını hedefleyen tüm ortamlarda değerlendirilmesi düşüncemi de ekleyerek paylaşmak istiyorum.Kendine yeterli olmak kavramını yazarımız gibi kapalılık anlamının dışında yorumluyor; turizm sektörünün de uzun yıllara, asırların kesirleri ile ifade edilebilecek deneyimlere dayanan varlığının bu ifadenin derinliğinde ele alınabileceğini düşünüyorum.Çalışan, üreten ve güven sağlayan, turizm ihraç edebilen bir ülke olarak turizmde de kendine yeterliliği otarşi (kapalılık) dışına taşıyabildiğimiz Sektörü böyle yorumlamak ve değerlendirmek mümkün iken ithal isimler ve patent tanımlarla çözüm aramak gerekmiyor.Kendine yeterli kültürü, geçmişi, toplumsal değerleri olan yaşam tarzımızla Kendimize ve tüm uluslara yetebiliyoruz. Kültüre saygı gösteren 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Anadolu kendine yeterliliğin ötesinde deyişleri, sözleri ve sanatıyla da bir anlam saklamaktadır.Bu yıl tatile çıkanlar Ege Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Turizme destek veren sanat faaliyetlerinin oluşturduğu bir ortamda aradıklarını ülkemizde bulabildiler ve önemli bir kültür ekonomisi oluşturdular. Kültürle ilgili ortak akıl arayışlarında (Kültür Şuraları gibi) dile getirilen bu ihtiyacın sürekliliği için de gereken çabaların ve desteklerin gösterileceği görüşündeyim.“Kendine Yeten Turizm '' kavramının turizm anlayışımıza İç turizm, dış turizm ve turizmden sadece yabancıların anlaşılması anlayışından uzaklaşılması aşamasına taşıdığını ve evrensel anlamda yeni bir yer kazandırdığı görüşündeyim.Tatillerin gelenekler ve ihtiyaçlar arasında dengeli bir biçimde kullanılabildiğini de açıklanan iç turizm verilerini değerlendirdiğimiz zaman görebiliyoruz. Uygar, muntazam, güvenilir ve yöre halkının konuklarını önemseyen davranışları kalitenin müşteri tarafından tanımlandığı günümüzde yeterlilik açısından da önemli katkılar sağladı.Vatandaşları için sağladığı imkanları evrensel fayda ve ziyaretçi memnuniyetine dönüştürebilen bir anlayışın, yörelerin ve yönetimlerin yanında ziyaretçileri önemseyen faaliyetlerin varlığı da ayrı bir itibar ölçüsüdür.Bu mutlu günde bu görüşleri gizemli iki sözcükle gündeme taşıma imkanı veren Dostum Turizm Yazarı Adil ÇULHAOĞLU'na teşekkürlerimle; kendimize, dostlarımıza ve ailemize yetebilecek güzelliklerle dolu bayramlar diliyorum.