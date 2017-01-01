Ukrayna Türkiye'den 1.5 milyon turist bekliyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret ederek ülkesinin İzmir'e ilişkin önemli hedeflerini anlattı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Konsolos Yuriy Grynevetskiy ve İzmir Fahri Başkonsolosu Hikmet Güvercin'in eşlik ettiği konuk Büyükelçi, gelecek yıl düzenlenecek 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'na “partner ülke“ olabilmek için şimdiden gerekli girişimleri başlatmak istediklerini söyledi. Aralık ayında İzmir'de düzenlenecek Travel Turkey Fuarı'na Ukrayna olarak çok güçlü bir katılımla geleceklerini de açıklayan Andrii Sybiha, İzmir'e bir de “kardeş kent“ teklifi getirdi.“Dostane“ bir ülkeyi “dostane“ bir ülkede temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükelçi Sybiha, “Özellikle İzmir halkından üç dönemdir destek alan bir belediye başkanıyla görüşmek benim için büyük bir şereftir. İzmir'e gelir gelmez buradan gitmek istemeyeceğimizi hemen anladım. Bu şehirde her şeyi görebiliyoruz. Dinamik ve gelişen bir yapısı da var bu şehrin. Bu şehir böylece modernleşiyor, güzelleşiyor“ dedi.Özellikle şehre geldiği akşam İzmir'i gezme ve insanlarla sohbet etme fırsatı bulduğunu da kaydeden Andrii Sybiha, “Herkes tramvay fikrinizi çok beğenmiş. Bunları burada gördükten sonra, Ukrayna'daki belediye başkanlarının bu projeyi tartışarak sizinle fikir paylaşımı yapmalarını isterim. İzmir gibi şahane şehirde yüzlerce Ukraynalı vatandaşlarımızın burada ikinci vatanlarını bulduğu için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum '' şeklinde konuştu.TÜRKİYE'DEN 1.5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZÜlkesinin önde gelen bir şehriyle İzmir'i kardeş kent yapmak istediklerini de ifade eden Andrii Sybiha, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsterseniz Ukrayna'nın eski başkenti Harkov ile İzmir kardeş şehir yapabilir. Kiev'den sonra gelen şehir Harkov'dur. Hem nüfus hem de sanayi potansiyeli açısından büyük öneme sahip. Zaten Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkiler hızlı bir biçimde gelişiyor. Geçen seneye göre Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyondan fazla. Özellikle biz de bu sene Türkiye'den 1,5 milyondan fazla Türkiye'den turist bekliyoruz. ''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, fuarlar kenti olarak geliştirdikleri İzmir'de pek çok büyük fuar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak “Bu fuarlar da ikili ilişki kurmak açısından büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey'de Ukrayna'yı hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak görmekten büyük mutluluk duyacağız. İEF'de partner ülke olma konusundaki talebiniz ise bizi fazlasıyla memnun etti“ diye konuştu.