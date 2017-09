Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde muhteşem kapanış

Bodrum'da düzenlenen 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın antik taş ocağında verdiği muhteşem konserle son buldu.