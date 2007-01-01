Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde muhteşem kapanış
Bodrum'da düzenlenen 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın antik taş ocağında verdiği muhteşem konserle son buldu.
05 Eylül 2017 Salı
- 26 Temmuz - 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, Bodrumlu müzikseverlerin 6 hafta boyunca ilgi odağı oldu. Liba Laboratuarları sponsorluğunda gerçekleşen ve çok sayıda klasik müzikseverin katıldığı kapanış konserinde Piyanist Gülsin Onay, daha önce yurdumuzda hiç seslendirmediği eserlere yer verdi. Johann Sebastian Bach, L. Van Beethoven ve George Enescu'nun birer eserini seslendiren dünyaca ünlü piyanistimiz, Franz Liszt'ten ise iki eserle festival sahnesinde yer aldı.
Taşta ve Suda/Kumda konseptleri altında klasiğin yanı sıra birçok farklı müzik türünü de içinde barından festivalin bu yıl son konuğu olan Piyanist Gülsin Onay, bayramın son gününde verdiği konserle dinleyenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. 2500 yıllık tarihi mekanı tamamen dolduran klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.
Türkiye'de ilk kez seslendi
'Tüm Zamanların En Büyük Piyanistleri' listesinde yer alan, Türkiye'nin gururu haline gelen Gülsin Onay, festivalin kapanış konserinde daha önce yurdumuzda hiç seslendirmediği eserlerle izleyici karşısına çıktı.
Sanatçı, konserine Johann Sebastian Bach'ın, “Italian Concerto In F Major, BWV 971 '' adlı eseriyle başladı. I Allegro, II Andante ve III Presto başlıklarını taşıyan bu eserin ardından, L. Van Beethoven'ın, “Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 'Pathetique' '' adlı eserini seslendiren Onay, bu eserde yer alan, I. Grave - Allegro di molto e con brio, II. Adagio cantabile ve III. Rondo. Allegro başlıklı bölümlerle gecenin ilk yarısını sonlandırdı.
Sanatçı gecenin ikinci yarısına George Enescu'nun, “Suite No.2 for Piano, Op.10 '' adlı eseriyle başladı. Onay bu eserden “II. Pavane '' başlıklı bölümle izleyicinin karşısında idi. Ardından Franz Liszt'in, “Two Concert studies for piano S.145 Waldesrauschen (Forest Murmurs) in D-flat major '' ve “Après une lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata, S158c. '' adlı iki yapıtını seslendiren dünyaca ünlü piyanistimiz, programını bitirdi. Tarihi mekanı dolduran klasik müzikseverlerin yoğun alkışları ile tekrar sahneye gelen Onay, bu defa iki bis yaparak altı haftadır devam etmekte olan festivali, bir sonraki yıla kadar sonlandırdı.
Festivalin aynı zamanda sanat danışmanlığını da yapan Gülsin Onay, kapanış konuşmasın da festival hakkında izleyicilere bilgi verdi ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Onay konuşmasında “Yine bu sene, hem gecesi hem de gündüzü müzikle dolu geçirdiğimiz 1.5 ay boyunca; enstrümanlarında virtüöz, dünyaca tanınan, yerkürenin dört bir yanından onlarca sanatçıyı ve toplamda 5 farklı enstrümanda, geleceğin müzisyenleri olacaklarına emin olduğumuz 100'ün üzerinde öğrenciyi dinleme fırsatı bulduk. Hem biz müzisyenler için hem de siz müzikseverler için yine unutulmaz, harika bir Festival dönemine tanık olduk. Ama tüm bu unutulmaz anların ve büyüleyici müzik şölenlerinin; siz dinleyicilerimizin, festival dostlarımızın ve festivalimizin bütün aşamalarında bize her türlü desteği veren sponsorlarımızın değerli katkıları sayesinde gerçekleştiğini de unutmamamız lazım '' dedi.
Festivalden kısa notlar
Bu yıl 26 Temmuz'da başlayan 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 21 ana konsere ev sahipliği yaptı. Klasik, caz ve etnik müzik gibi bir çok farklı türün izleyici ile buluştuğu konserler 3 ayrı mekanda gerçekleşirken, konserler 12 bin civarında müziksever tarafında ilgiyle izlendi. Her yıl düzenlenen Gümüşlük Festival Akademisi, 5 farklı dalda masterclassa sahne olurken 100'ün üzerinde genç yetenek, bu kurslardan sertifika aldı. Bu yıl, 4.'sü düzenlenen Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışmasına katılan genç piyanistler ise müzik kariyerlerinde önemli bir sayfa açarken, dereceye girenler, hem para ödülüne, hem de festival programında yer almaya hak kazandı.
GÜLSİN ONAY HAKKINDA:
Uluslararası alanda müzik eleştirmenlerince her dönem övgüyle anılan, Varşova Sonbaharı, Granada, Würzburg Mozart Festivali, Newport, Schleswig‐Holstein, İstanbul Festivali gibi dünya çapında en büyük müzik festivallerinin aranan ismi olan Gülsin Onay, müzik kariyeri boyunca Arjantin'den Japonya'ya kadar 5 kıtada, 72 ülkede konserler verdi. Sanatçımız, Dresden Staatskapelle, İngiliz Kraliyet Filarmoni, Philharmonia Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Saint Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni gibi önemli orkestralarla sahneye çıkarak ülkemizi temsil etti. Onay'ın birlikte çaldığı şefler arasında Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, Jorg Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, Neeme Jarvi, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa‐Pekka Salonen, Jose Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanislaw Wislocki ve Lothar Zagrosek gibileri sayılabilir. Gülsin Onay, dünya üzerindeki en seçkin konser salonları arasında yer alan Amsterdam Concertgebouw, Berlin Filarmoni Salonu, Viyana Konzerthaus, Londra Queen Elizabeth Hall ve Wigmore Hall, Paris Salle Gaveau, Washington DC National Gallery of Art ve New York Miller Theater gibi salonlarda performans sergiledi.
Saygun'un en güçlü yorumcusu
Hocası Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanımlanan Onay, gerek konser programlarından gerekse kayıtlarından eksik etmediği bestecinin eserlerini önemli orkestralar eşliğinde sayısız ülkede seslendirdi. Sanatçı, kendisine adanmış olan Saygun'un 2. Piyano Konçertosu ile Stuppner ve Tabakov'un konçertolarının dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi.
Dünyanın en iyi Chopin yorumcularından
Gülsin Onay ayrıca, uluslararası alanda dünyanın en iyi Chopin yorumcularından biri olarak kabul edilmekte. Polonya Hükümeti, Gülsin Onay'ı Chopin yorumlarındaki üstün başarısından dolayı, Polonya Devlet Nişanına layık gördü. 1987 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verilen Gülsin Onay, 1988 yılında Boğaziçi ve 2007 yılında Hacettepe Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora ile onurlandırıldı. Yurtiçi ve dışında pek çok yardım konseri veren Gülsin Onay, 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından “İyi Niyet Elçisi '' seçildi. Sanatçımız ayrıca Sevda‐Cenap And Müzik Vakfı tarafından 2007 Onur Ödülü Altın Madalyası ve Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri Yılın Piyanisti ödülü, 42. İstanbul Müzik Festivali'nin 2014 “Onur Ödülü '' ne de layık görüldü.
Kaynak: turizmhaberleri.com