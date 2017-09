DoubleTree by Hilton Istanbul Topkapı açıldı

DoubleTree by Hilton, İstanbul'daki otel portföyünü genişletiyor. 216 odalı DoubleTree by Hilton Istanbul Topkapı kapılarını açtı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- İstanbul'un turistik merkezlerinden Tarihi Yarımada'ya ve Haliç'e kolay ulaşım imkanı sağlayan 18 katlı otel, Adalar manzaralı oda ve süitleri ile keyifli anlar sunarkn, konferans alanları ve balo salonunda aynı anda 700 kişiye hizmet verebiliyor.DoubleTree by Hilton Istanbul Topkapı Genel Müdürü Hülya Akgün; “Topkapı'da yeni inşa edilen otelimiz, E100 yolu üzerindeki konumu ve Atatürk Havalimanı'na yakınlığıyla dikkat çekiyor. Otelimiz, aynı zamanda İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarına kolay ulaşım imkanı sağlayan mükemmel bir konuma sahip. Şehri keşfetmek isteyen turistlerden çok yönlü toplantı alanlarımızdan faydalanmak isteyen konuklara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz.“ dedi.Güne Turquaz Restaurant'ta sunulan DoubleTree kahvaltısıyla başlayan konuklar, yerel ve uluslararası lezzetler sunan restorandan öğle ve akşam yemeklerinde de faydalanabiliyor. Her gün 10.30 – 23.00 saatleri arasında hizmet veren The Lounge Café & Bar'da ise şık ve rahat bir atmosferde i yerli ve yabancı mutfaklardan atıştırmalıklar sunuluyor. Otelde ayrıca 7 gün 24 saat oda servisi hizmeti veriliyor.Otelde 24 saat hizmet veren bir fitness salonunun yanı sıra sıcaklık kontrolü yapılan bir kapalı havuz bulunuyor. Sabah 10.00'da hizmet vermeye başlayan The Rose Spa ise kadın ve erkek konuklara ayrı alanlarda geleneksel Türk masaj ve güzellik seçeneklerinden faydalanma imkanı sunuyor.İş toplantıları, konferanslar ve kişisel partiler için de mükemmel bir seçenek olan otel, 2,500 metrekarelik etkinlik alanına sahip. Bu alanda ihtiyaca göre üç bölüme ayrılabilen kolonsuz bir balo salonu, doğal gün ışığıyla aydınlatılan toplantı odaları ve fuaye alanları bulunuyor.