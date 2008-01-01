Rusya Türkiye Turizmi için Tanıtım elçisi gibi çalışıyoruz
Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği (REBTEK) Türkiye- Rusya arasındaki turizm ilişkilerini artırmak için harekete geçti. REBTEK Turizm Komisyonu Başkanı Ali Onaran;"amacımız iki taraflı turist sayısını artırmak“ dedi.
06 Eylül 2017 Çarşamba
- Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik, ticari, teknolojik, endüstriyel, iş ve akademik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kurulan Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği REBTEK'in kurucuları arasında yer alan ve derneğin Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Rusya'nın Türkiye turizmi için önemli pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Rusya'dan gelen misafirlerimizin sayısının 2017 yılında yeniden artışa geçtiğini görüyoruz. İlk 7 aylık dönemde 2.5 milyon Rus turist Türkiye'ye geldi ve rekor bir artış gerçekleşti. Türkiye'nin turizm ürünlerinin kalitesi, uçuş, fiyat avantajları ve geleneksel tur operatörlüğü sisteminin verimli çalışması gibi faktörler Rus turist sayısını zamanla artmasını sağladı. Ancak aynı şekilde Türkiye'den Rusya'ya dönük turist sayısını da artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Rus turizmci dostlarımızın da beklentisi bu yönde. Vize konusundaki sıkıntıların da en kısa sürede aşılacağını umuyoruz '' diye konuştu.
2015 yılında Türkiye'den turistik amaçla Rusya'ya 169 bin kişinin gittiğini, 2016 yılında bu sayının yüzde 50 azalarak 83 bin kişi olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Onaran, “Amacımız Türkiye'den daha çok insanımızın Rusya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmesini sağlamak. Geçtiğimiz yıllarda 150 bin civarında olan Türkiye'den Yunanistan'a dönük turist trafiği bugün 1 milyon düzeylerine ulaşmış durumda. Doğru pazarlama stratejileri ve akılcı işbirlikleri ile Rusya'da da bu rakamlara ulaşılabilir '' dedi.
İki ülke arasındaki turizm yatırımlarına da dikkat çeken Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Türkiye'de otel satın almak için uygun koşulların olduğunu ve bu durumun yabancı yatırımcıların da ilgisini çektiğini ifade etti. Onaran, Rus turizm şirketleri için 2017 yılının Türkiye'de yatırım yılı olabileceğinin altını çizdi.
Prontotour olarak Rusya'ya dönük tur programlarını çeşitlendirdiklerini, başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere pek çok şehre dönük uygun fiyatlı paket turlar açtıklarını söyleyen Ali Onaran, yine ayrıcalıklı seyahat deneyimi yaşamak isteyenler için de ProntoPlus markasıyla seyahat ürünleri hazırladıklarını dile getirdi.
Rusya hakkında daha çok bilgi vermek için blog, sosyal medya ve pek çok dijital kanalı kullandıklarını vurgulayan Onaran, neredeyse Rusya için bir tanıtım elçisi gibi çalıştığını, son yaptığı St. Petersburg gezisinden bizzat kendisinin videolar çekerek paylaştığını söyledi.
REBTEK BAŞKANI: TURİZM İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ BİR MİSYONA SAHİP
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında turizm alanındaki iş birliğinin ikili ilişkilerin gelişmesi ve toplumsal diyalogların güçlenmesine katkı sağladığını belirten REBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Gündüzpolat, “Aynı kıta ve bölgede bulunan, değerli tarihsel geçmişi olan Türkiye ve Rusya'nın ekonomik ve sosyal münasebetlerini artırmak için turizm sektörü çok önemli bir misyona sahip '' dedi.
Rusya'daki Türk firmalarının 10 milyar dolar civarında yatırım yaptıklarını ve bu yatırımlar arasında otel projeleri olduğunu da ifade eden Gündüzpolat, aynı şekilde Rus iş adamlarının da Türkiye'de 2.5 milyar dolar değerinde otel yatırımı yaptıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: turizmhaberleri.com