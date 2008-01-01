Rusya Türkiye Turizmi için Tanıtım elçisi gibi çalışıyoruz

Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği (REBTEK) Türkiye- Rusya arasındaki turizm ilişkilerini artırmak için harekete geçti. REBTEK Turizm Komisyonu Başkanı Ali Onaran;"amacımız iki taraflı turist sayısını artırmak“ dedi.