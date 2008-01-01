İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali'nin Teması: BARIŞ
İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali”, 15 Eylül-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 8 ilçeye yayılacak 'Barış' temalı festival, 11 ülkeden gelecek önemli şair ve yazarları edebiyatseverlerle buluşturacak. İşte festival detayları...
06 Eylül 2017 Çarşamba
- İlki 2015 yılında “Edebiyat Özgürleştirir '' temasıyla düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali bir kez daha edebiyatseverleri buluşturuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve direktörlüğünü Haydar Ergülen in, editörlüğünü ise Mahmut Çınar ın üstlendiği festivalde Türkiye den ve farklı ülkelerden katılımcılar; İzmirli edebiyatseverlerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda, dinletilerde ve atölyelerde bir araya gelecek. Festival kapsamında ayrıca sezonun en etkileyici tiyatro oyunları sahnelenecek.
Onur konuğu Adonis ve Özdemir İnce
“Edebiyat Barıştırır '' ilkesiyle düzenlenen bu yılki festival, Türkiye nin en önemli şair ve yazarlarını İzmirlilerle buluştururken dünyanın yaşayan en büyük şairlerinden Adonis i de ağırlayacak. Adonis, Türk şiirinin büyüklerinden Özdemir İnce yle birlikte festivalin onur konuğu olacak. Adonis ve Özdemir İnce ye Türkiye den, Fransa dan KKTC den ve Kıbrıs Rum Kesimi nden şairler eşlik edecek.
8 ilçe 11 ülke
Konak, Buca, Bornova, Torbalı, Selçuk, Aliağa, Bayındır ve Bergama da düzenlenecek etkinliklere, festivalin bu yılki teması olan “barış '' ı konuşmak ve “barış '' üzerine şiirlerini okumak için daha önce savaşla yüz yüze gelmiş ya da hala çatışma bölgesi olan ülkelerden şairler ve yazarlar katılacak. Bir ay sürecek festivalde Türkiye nin yanısıra, Fransa dan, İtalya dan Polonya dan, Suriye den, İspanya dan, Bosna Hersek ten, Azerbaycan dan, Yunanistan dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC den ve Kıbrıs Rum Kesimi nden de konuklar olacak.
Festival programı şöyle:
15 Eylül Cuma - KONAK
PANEL:
Barışa adanmış bir yaşam: Özdemir İnce 81 yaşında
Adonis, François Montmaneix, Ferda Fidan, Metin Cengiz, Erkut Tokman, Haydar Ergülen
Yöneten: Ferda Fidan
(saat 19.00-20.30)
Yer: İBB Kent Kütüphanesi Bahçesi
ŞİİR AKŞAMI:
Adonis, Özdemir İnce, François Montmaneix, Metin Cengiz, Erkut Tokman, Maria Siakalli, Nafia Akdeniz, Müesser Yeniay, Haydar Ergülen
(saat 21.00-22.30)
Yer: İBB Kent Kütüphanesi Bahçesi
16 Eylül Cumartesi - KONAK
PANEL:
Edebiyat ve Şiir Barıştırır mı?
Maria Siakalli-Kıbrıs Rum Kesimi, Nafia Akdeniz-KKTC
Müesser Yeniay-Türkiye
(saat 15.oo-17.oo)
Yer: İzmir Sanat
SÖYLEŞİ:
Adonis & Özdemir İnce
(saat 17.30-19.30)
Yer: İzmir Sanat
TİYATRO:
''Fareler ve İnsanlar'
İstanbul Temaşa Tiyatrosu
(saat 21:00)
Yer: İzmir Sanat
22 Eylül Cuma - ALİAĞA
PANEL:
Türk Edebiyatında Barış
Mine Söğüt, Tarık Günersel, Murat Özyaşar
Yöneten: Tarık Günersel
(saat 18.00-20.00)
Yer: Aliağa Sanat Sokağı
TİYATRO:
Otel 'Kırık Bellek'
Tiyatro Vol-5
(saat 21.00)
Yer: Aliağa Açıkhava Tiyatrosu
23 Eylül Cumartesi - ALİAĞA
SÖYLEŞİ-İMZA:
Mine Söğüt
(saat 17.00-18.30)
Yer: Aliağa Sanat Sokağı
ŞİİR AKŞAMI: Şairler Mülteciler İçin Şiir Okuyor
Tarık Günersel, Mesut Şenol, Muzaffer Kale, Seida Beganoviç - Bosna Hersek
(saat 21.00-22.00)
Yer: Aliağa Açıkhava Tiyatrosu
22 Eylül Cuma - BERGAMA
PANEL:
Metin Altıok Burada!
Zeynep Altıok Akatlı, Özgün Enver Bulut, Eren Aysan, Metin Kaygalak
(saat 17.30-19.00)
SÖYLEŞİ-İMZA:
Hüsnü Arkan
(saat 19.00-20.30)
23 Eylül Cumartesi - BERGAMA
ŞİİR-MÜZİK:
'Metin Altıok şiirleri ve şarkıları'
Mehtap Meral -Müzik
Metin Kaygalak - Şiir
(saat 19.00-20.30)
TİYATRO:
Hakan Gerçek - Üstü Kalsın
(Cemal Süreya Şiirleri)
(saat 21.00)
Yer: Bergama Kültür Merkezi
29 Eylül Cuma - TORBALI
PANEL:
Barışa Komşu Olmak
Laura Garavaglia-İtalya, Selim Babullaoğlu-Azerbaycan, Müge İplikçi, Ömer Erdem
Yöneten: Müge İplikçi
(saat 19.00-20.30)
ŞİİR AKŞAMI:
Laura Garavaglia, Selim Babullaoğlu, Ömer Erdem
(saat 21.00-22.00)
30 Eylül Cumartesi - TORBALI
ATÖLYE:
Çocuklar için yazı atölyesi
Gizem Pınar Karaboğa
(saat 14.00-17.00)
GÖSTERİ:
'İki Kitap Bir Heves'
Sunay Akın
(saat 19.00)
SÖYLEŞİ-İMZA:
Sunay Akın
(saat 21.00-22.30)
Yer: Torbalı Kültür Merkezi
29 Eylül Cuma - BAYINDIR
SÖYLEŞİ-İMZA:
Özgür Mumcu
(saat 17.00-18:30)
ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor
Przemyslaw Oczwarek-Polonya, Ogün Kaymak, Fergun Özelli, Cem Uzungüneş
(saat 19:00-21:00)
TİYATRO:
'Tehlikeli Oyunlar'
Seyyar Sahne
(saat 21:00)
30 Eylül Cumartesi - BAYINDIR
ATÖLYE:
Çocuklar için şiir atölyesi
Görkem Yeltan
(saat 14.00-17.00)
PANEL:
Barış Gazeteciliği Mümkün mü?
Burcu Karakaş, Melda Onur, Özgür Mumcu
(saat 17.00-18.30)
SÖYLEŞİ-İMZA:
Aslı Erdoğan
(saat 19.00-21.00)
Yer: Bayındır Kültür Merkezi
6 Ekim Cuma - SELÇUK
ŞİİR AKŞAMI:
Şairler Barış İçin Şiir Okuyor
Ayhan Bozkurt, Hayri K. Yetik, Neslihan Yalman, Seyyidhan Kömürcü
(saat 19.30-20.30)
TİYATRO:
'Şeyh Bedrettin Destanı'
Ozan Çolak
(saat 21.00)
Yer: Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu
7 Ekim Cumartesi - SELÇUK
ATÖLYE:
Çocuklar için okuma ve yazma atölyesi
Melek Özlem Sezer
(saat 14.00-17.00)
SÖYLEŞİ-İMZA:
Mario Levi
(saat 19.00-20.30)
Yer: Kent Belleği Merkezi
13 Ekim Cuma- BORNOVA
PANEL:
Barış Denizinden Sırat Köprüsüne: Ege
Krystalli Gyniadakis-Yunanistan, Nurah Al Jarrah-Suriye, Kader Sevinç
Yöneten: Kader Sevinç
(saat 19.00-20.30)
SÖYLEŞİ, ŞİİR OKUMA, İMZA
Nihat Behram
(saat 21.00-22.30)
Yer: Bornova Belediyesi Kültür Merkezi
14 Ekim Cumartesi - BORNOVA
TİYATRO:
'Geleceğin Çocukları'
Temaşa Sanat
Çocuk Tiyatrosu
(saat 18.00-19.00)
Yer: Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi
ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor
Nihat Behram, Krtstalli Gyniadakis, Nurah Al Jarrah, Kader Sevinç, Hasan Erkek
(saat 21.00-22.30)
Yer: Bornova Belediyesi Kültür Merkezi
13 Ekim Cuma - BUCA
PANEL:
Felsefede ve edebiyatta barış düşüncesi.
Riitta Cankoçak, Gündüz Vassaf, Ahmet Sarı
Yöneten: Riitta Cankoçak
(saat 19.00-20.30)
MASAL AKŞAMI:
''İki Dünya Arasında''
Nazlı Çevik Azazi
(saat 19.00-20.30)
14 Ekim Cumartesi - BUCA
SÖYLEŞİ: Gündüz Vassaf
(saat 19.00-20.00)
ŞİİR AKŞAMI: Şairler Barış İçin Şiir Okuyor
Riitta Cankoçak, Pedro Enriquez-İspanya, Adnan Özer, Ahmet Sarı
(saat 20.30-21.30)
Yer: Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi (Pempe Köşk)
Kaynak: turizmhaberleri.com