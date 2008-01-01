İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali'nin Teması: BARIŞ

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali”, 15 Eylül-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 8 ilçeye yayılacak 'Barış' temalı festival, 11 ülkeden gelecek önemli şair ve yazarları edebiyatseverlerle buluşturacak. İşte festival detayları...