E-Ticaret 2,5 milyon yeni müşteri kazandı
TÜİK'in araştırmasına göre, internet üzerinden alışveriş edenlerin oranı yüzde 24,9'a yükseldi.15 milyona yükselen sanal alışveriş müşterilerinin 8,7 milyonunu erkekler, 6,3 milyonunu da kadınlar oluşturuyor.
06 Eylül 2017 Çarşamba
- TÜİK in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması na göre, 2016 yılında yüzde 20,9 olan, internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren ya da satın alanların oranı 2017 yılında yüzde 24,9 a yükseldi.
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un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-74 yaş grubundaki 60 milyon kişi üzerinde yapıldığını anımsatarak, “Yüzde 4 lük artış 2,4 milyon kişiyi kapsıyor. 16 yaş altı ve ve 74 yaş üstünü de eklersek, 2016 yılında yaklaşık 12,5 milyon olan e-ticaret müşterisinin 2017 de 2,5 milyon artarak 15 milyona yükseldiğini söyleyebiliriz. Sanal alışveriş müşterilerinin 8,7 milyonunu erkekler, 6,3 milyonunu da kadınlar oluşturuyor '' dedi.
Giyim ilk sırada
TÜİK in, Türk tüketicilerin internette satın aldıkları ürün ve hizmetleri de araştırdığını kaydeden Kayral, “Araştırmaya göre, internetten en çok giyim eşyası satın alınıyor. Türk tüketicilerin yüzde 62,3 ü yılda en az bir kez internetten giyecek alıyor. Yüzde 39,6 sı tatil ve seyahat, yüzde 30 u bilgisayar, elektronik eşya ve cep telefonu, yüzde 25,3 ü ev eşyası, yüzde 21,9 u gıda ve market , yüzde 15,8 i de kitap, dergi almak için yılda en az bir kez internetten alışveriş yapıyor '' diye konuştu. Kayral, ilaç, sigorta, etkinlik bileti, oyun ve yazılımların da internetten satın alınan ürünler arasında yer aldığını bildirdi. Kaynak: turizmhaberleri.com