Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi 12-28 Eylül tarihleri arasında 15. İstanbul Bienaline “Komşu” KOMŞU KAPISI CAN KAPISI karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.