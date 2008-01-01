Komşu Kapısı Can Kapısı Karma Fotoğraf Sergisi
500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi 12-28 Eylül tarihleri arasında 15. İstanbul Bienaline “Komşu” KOMŞU KAPISI CAN KAPISI karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.
06 Eylül 2017 Çarşamba
- Çarpıcı çalışmaları ile farklı etnik, kültürel ve sosyal alt yapıdan gelen 12 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığı KOMŞU KAPISI CAN KAPISI sergisi yaşadığımız coğrafyada zaman içinde yeşermiş kültürlerin ortak zenginliğimiz olduğu düşüncesinden yola çıkarak kaybettiğimiz değerlere bir ağıt, gündelik yaşamda bir paylaşım, belki de gitme zorunda kalanlara bir veda... Aynı zamanda kültürel etkileşimleri ve birlikte yarattığımız kültürel ortak zenginliğimizi fark etme çabası... Gönül gözüyle baktığımızda, öteki dediğimiz komşumuzun bizden o kadar da farklı olmadığını görme şansı…
Rubi Asa nın küratörlüğünde Nostalji, Dönüşüm-Kaybolan Komşuluk, Başkalaşım-Yitirilen Değerler, Geleneksel Komşuluk-Semt Değerleri, Kültürel Paylaşım, Dayanışma ve Umut ara başlıkları üzerinden düzenlenen sergiye Bilal Akar, Berge Arabian, Mıgırdiç Arzivyan, Rubi Asa, Hakan Cırcır, Kemal Eskenazi, Henri Kandiyoti, Abdulkadir Karataş, Nikolaos Manginas, Alberto Modiano, Jil Pardo, Emine Ülkerim fotoğrafları ile katkıda bulunurken sergi manifestosunu Onur Caymaz yazdı.
2016 Ocak ayında yeni yerine taşınmasıyla birlikte İstanbul un kültürel yaşamında daha aktif bir şekilde yer alan 500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi interaktif etkinliklerle Türk Musevi toplumunun yüzyıllardır vatan bildikleri bu ülkeye ekonomik ve sosyal katkılarını, tarihlerini, yaşamlarını, toplumsal, sosyolojik ve tarihi bir perspektiften yerli ve yabancı ziyaretçilerine tanıtıyor. Yanı sıra, bu topraklarda yeşermiş tüm kültürlerin ortak kültür zenginliğimiz olduğunu vurguluyor.
500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, bienal süresince KOMŞU KAPISI CAN KAPISI karma fotoğraf sergisinin yanı sıra, çekimlerini Nuri Kaya nın yapmış olduğu “Galata da Gece gezintisi '' filminin gösterimini ve ön kayıt gerektiren Galata da rehberli geziler ile Müzede Sefarad öğle yemeklerini gerçekleştirecektir.
KOMŞU KAPISI CAN KAPISI karma fotoğraf sergisi12-28 Eylül tarihleri arasında Pazartesi den Perşembe ye 10:00-17:00 (son girişler 16:00), Cuma günleri 10:00-13:00, Pazar günleri 10:00-14:00 saatleri arasında gezilebilir. Müze Cumartesi günleri ve 21-22 Eylül günleri dini bayram nedeniyle kapalıdır. Ayrıca güvenlik nedeniyle kimlik kartı ile gelinmelidir.
Kaynak: turizmhaberleri.com