ATSO: SON 9 YILIN EN YÜKSEK AĞUSTOS ENFLASYONU

TUİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO YK Başkanı Davut Çetin; 'Orta Vadeli Mali Plan revize edilmelidir' dedi.