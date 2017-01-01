ATSO: SON 9 YILIN EN YÜKSEK AĞUSTOS ENFLASYONU
TUİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO YK Başkanı Davut Çetin; 'Orta Vadeli Mali Plan revize edilmelidir' dedi.
06 Eylül 2017 Çarşamba
- Aylık enflasyonun son 9 yılın en yüksek değeri olarak gerçekleştiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, yıllık TÜFE nin de yeniden çift haneye çıktığını bildirdi. Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:
“2017 Ağustos ayı enflasyonu beklentilerin üzerine çıkarak bir önceki aya göre TÜFE de yüzde 0,52, yurtiçi ÜFE de yüzde 0,85 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,34 artış göstermiştir. Son 9 yılın en yüksek Ağustos ayı enflasyonu kaydedilmiş ve TÜFE yeniden çift haneye çıkmıştır.
Eğitim ve ulaştırmada fiyatlar arttı, giyim ve gıdada düştü
Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışlar yüzde 2,79 ile 'eğitim , yüzde 2,05 ile 'ulaştırma ve yüzde 1,66 ile 'ev eşyası gruplarında görülürken, en yüksek düşüşler ise yüzde 3,09 ile 'giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,22 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler gruplarında gerçekleşmiştir.
Turizmdeki canlılığın da etkisiyle enflasyon en çok Batı Akdeniz de yükseldi
Ağustos ayı enflasyonunun bir başka dikkat çekici özelliği Bölgemizde TÜFE nin Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıkmış olmasıdır. Turizmdeki canlılık Antalya dışında, Muğla ve Aydın gibi illerde de enflasyonun dönemsel olarak yükselmesini sağlamıştır. Bölgeler arasında en yüksek aylık artış ise Batı Akdeniz de görülmüştür. Bir önceki yıla göre turist sayısındaki yüzde 65 artışın genel bir canlanma yaratması doğaldır. Bölgeler arasındaki enflasyon farkları kısa dönemde yüksek olsa bile uzun dönemde azalmaktadır.
Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 1,05, sekiz aylık yüzde 6,88 ve yıllık bazda yüzde 10,80 olarak gerçekleşmiştir. 'TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur) 26 bölge arasında aylık enflasyonda birinci olurken, sekiz aylık enflasyonda 10 uncu, yıllık enflasyonda ise 15 inci sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi nde enflasyonun aylık, sekiz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. '' dedi.
Ağustos ayı zam şampiyonu yumurta
Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 16,85 ile yumurta, yüzde 12,84 ile kayısı ve yüzde 12,16 ile yeşil soğan olurken, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler ise yüzde 19,81 ile sivri biber, yüzde 19,72 ile armut ve yüzde 12,42 ile erik olmuştur.
Rakamlar, yapısal sorunların önemini göz önüne seriyor
Sebze fiyatlarındaki hızlı düşüşe ve giyim fiyat indirimlerinin devam etmesine rağmen, başta LPG dolum ücreti, tüp gaz gibi enerji grubu fiyatları olmak üzere mobilya gibi ev eşyaları fiyatları, kiralar ve süt ürünleri fiyatları enflasyon artışında belirleyici olmuşlardır. Türkiye ekonomisinin yüksek büyümeyi enflasyon ve cari açık artışıyla birlikte gerçekleştirebilmesi yapısal sorunlarımızın önemini bir kez daha göz önüne sermektedir.
'Orta Vadeli Mali Plan revize edilmeli
Enflasyonda sadece sebze ve meyve fiyatlarının etkili olmadığı, kur etkisi ve ithal girdi fiyatları yanı sıra enflasyon beklentilerinin de dikkate alınması gerektiği görülmektedir. Yüksek enflasyon halkın satın alma gücünü azaltmakta, kredi faizlerinin düşürülmesini engellemekte, yatırımları caydırıcı etki yaratarak, ekonomimizin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle 'Orta Vadeli Mali Plan revize edilmeli, istikrarlı büyüme hedefiyle beklentilerin iyileştirilmesi ve enflasyonda katılaşmanın önlenmesi yönünde adım atılmalıdır.
Demir - çelik fiyatları rekor kırdı
Yİ-ÜFE yıllık yüzde 16,34 oranıyla bir başka rekora imza atmaktadır. Üretici fiyatlarındaki artış özellikle demir-çelik fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu da başta inşaat olmak üzere birçok sektörde maliyetleri yükseltici etki doğurmaktadır. Yİ-ÜFE de artışa neden olan diğer üretim grupları enerji ve mobilya olmuştur.
Kaynak: turizmhaberleri.com