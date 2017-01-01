Sabiha Gökçen Havalimanından Bir Rekora Daha Ulaşıldı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, dün 110 bin 273 yolcuyu ağırlayarak, tüm zamanların günlük yolcu rekorunu kırdı.
06 Eylül 2017 Çarşamba
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, Bayram tatilindeki yolcu sayıları açıklandı.
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
'4 Eylül'de elde ettiğimiz 110 bin 273 yolcu sayısı ile tüm zamanların günlük yolcu rekorunu kırmış olduk. 25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında geçen 11 günlük tatil süresinde ise toplam 1 milyon 96 bin 291 yolcu sayısına ulaştık. Aynı dönemde ulaşılan uçak sayısı ise 7 bin 173 oldu. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.''
Kaynak: turizmhaberleri.com