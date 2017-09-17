Bir ilk: Contemporary Istanbul'da bir sanat otomobili
Güney Afrikalı sanatçı Esther Mahlangu'nun, BMW Art Car Projesi için bir sanat eserine dönüştürdüğü 1991 model BMW 525i; Contemporary Istanbul kapsamında Türkiye'de ilk kez sergilenecek..
06 Eylül 2017 Çarşamba
- 25 yıl önce BMW Art Car Projesi nde yer alan ilk kadın sanatçı olan Mahlangu nun BMW parçaları üzerine yaptığı desenler, Afrika geleneği ile BMW ruhunu buluşturuyor.
14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda 12. kez gerçekleşecek olan Contemporary Istanbul da sanatseverleri bir “Sanat Otomobili '' sürprizi bekliyor. Borusan Otomotiv in BMW markasıyla co-sponsor olduğu Contemporary Istanbul kapsamında; sanatçı Esther Mahlangu nun tasarladığı BMW Art Car/Sanat Otomobili sergilenecek.
Esther Mahlangu nun da üyesi olduğu, Güney Afrika daki Ndebele kabilesinin kadınları; evlilik ve diğer kutlamalarda evlerinin dış duvarlarını ince desenlerle ve grafiklerle süsleyerek adeta aktif bir iletişim panosu olarak kullanıyorlar. 10 yaşında, annesinin ve büyükannesinin rehberliğinde resme başlayan Mahlangu ise, evlerin dış duvarlarıyla sınırlı bu geleneksel sanatı çeşitli kaplardan halılara, gündelik yaşamda kullanılan farklı objelerin yüzeylerine taşıyarak yepyeni bir boyuta taşıyor.
81 yaşındaki sanatçı, “Resim yapmak benim kanımda var. Boyama tekniğimi annem ve büyükannem öğretti. Görüntüler ve renkler zaman içerisinde değişti ve çok sayıda farklı yüzeye resim yaptım fakat boyamayı hep sevdim. BMW parçaları üzerine yaptığım desenler, Afrika geleneği ile BMW ruhunu buluşturuyor. BMW boyanacak panelleri bana ilk gönderdiğinde tasarımı hemen kafamda canlandı ve sadece başlamak istedim! Önce yüzeyi tanımak için küçük parçalardan başladım, sonrasında ise tasarım panel çizgilerini takip ettiğinden geri kalanı kolay oldu '' diyor. Sanatçı “Sanatım beni dünyanın dört bir yanına taşıdı, çok yer gördüm, çok sayıda duvara ve nesneye resim yaptım ve çalışmalarım çok sayıda müzede yer aldı ama ben hala Güney Afrika daki Mpumalanga dan Esther Mahlangu yum '' diye de ekliyor.
25 yıl önce BMW Art Car Projesi ne katılan ilk kadın sanatçı olan Esther Mahlangu; 1991 model bu aracın gövdesini Ndebele sanatının tipik özelliği olan parlak renkler ve benzersiz motiflerle süsleyerek bir BMW Sanat Otomobili ne dönüştürdü.
BMW ART CAR PROJESİ HAKKINDA
BMW Art Car Projesi fikri, ilk kez Fransız yarış pilotu ve koleksiyoner Hervé Poulain tarafından ortaya atıldı. Poulain, bir sanatçıyı davet ederek otomobil kaportasını bir kanvas olarak kullanmasını istediğinde yıl 1975 ti. BMW 3.0 CSL modelini bir sanat eserine dönüştürme görevi Alexander Calder a verildi. Bir otomobilin görsel sanata bu şekilde aracı olması o zaman için çığır açıcı bir fikirdi. BMW daha sonra Calder in eserini Le Mans 24 Saat yarışlarında da kullandı.
1976 da proje, aynı BMW modeli üzerinde bu defa Frank Stella ile hayata geçirildi. Takip eden yıllarda da bir BMW geleneği olarak zamanın ruhuna uygun şekilde tekrarlandı. Günümüze gelene kadar Andy Warhol, David Hockney, Jeff Koons gibi birçok önemli modern sanat dehası BMW modelleri üzerinde yeteneklerini konuşturdular.
BMW Art Car modelleri kimi zaman BMW nin o yıllardaki yarış otomobillerinden, kimi zaman da dönemin ikonlaşmış BMW modellerinden seçildi. 1991 yılında A.R. Penck in illüstrasyonlarıyla bezediği Z1 modeli sınırlı üretimi modeliyle döneminin özel araçlarından biriydi.
BMW nin Art Car projesi kapsamında bugüne kadar yaratılan birbirinden estetik otomobiller, 2010 da dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmekte oldukları yerlerden çağırıldılar ve projenin 35. yılı nedeniyle Münih teki BMW müzesinde 1 yıl boyunca bir arada sergilendiler.
Kaynak: turizmhaberleri.com