Urartu Nekropolü'nde 2,750 yıllık veriler ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Van'ın Çavuştepe Kalesi'nde başlattığı arkeolojik kazılardan Ururtuların ölü gömme törenlerine ilişkin önemli verilere ulaşıldı.