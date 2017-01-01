KÜRESEL SAĞLIK ENDÜSTRİSİ HIZLA BÜYÜYOR

Küresel Sağlık endüstrisindeki hızlı büyümeye dikkat çeken Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; elektrikli cihazların bu büyümedeki önemi ve rolünü masaya yatırıyor. İşte çarpıcı başlıklar

Kaynak: turizmhaberleri.com

Elektrikle çalışan cihazlar belirli amaçlara yönelik üretilmektedir ve vücudun çeşitli koşullarını hafifletmek veya rahatlatmak için elektriksel uyarılar yoluyla sinirleri veya dokuları harekete geçirirler.Elektrikli cihazlar zaman zaman ilaç bazlı iyileştirmeye alternatif olarak kullanılırlar. Ayrıca, giyilebilir cihazlar ve minyatür cihazlar da dahil olmak üzere teknolojik gelişmeler, piyasanın büyümesi için önemli bir faktör olmuştur. Piyasadaki teknolojik yenilikler, toksik materyal ve herhangi bir dahili pil içermeyen cihazlara doğru yönlenmektedir.Elektrikli cihazlar pazara, ürünlere, uygulamaya, son kullanıcılara ve bölgelere göre bölümlere ayrılabilir. Pazar, ürün temelinde implante edilebilen (doku içine yerleştirilebilen) elektrikli cihazlara ve invazif olmayan (fiziksel olarak zarar verme ihtimali olmayan) cihazlara bölünebilir. İmplante edilen elektrikli cihazlar; kardiyak kalp pilleri, implante edilebilir kardiyovasküler defibrilatörleri, omurilik stimülatörleri, derin beyin stimülatörleri ve vagus sinir stimülatörlerine bölünebilir. Uygulamaya dayalı olarak, elektrikli cihazlar pazarının diğerleri arasında; ağrı yönetimi, nöroloji, üroloji, işitme cihazları, kardiyoloji, gastroenteroloji ve oftalmoloji gibi bölümlere ayrılması mümkündür. Hastaneler, bireysel kullanıcılar ve araştırma enstitüleri piyasanın başlıca son kullanıcılarını oluşturur. Bölgeye göre pazar dünyada Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik ve Orta Doğu ve Afrika'ya bölünmüştür.Elektrikli cihazlar, yan etkilere neden olmadıklarından ilaçlara göre alternatif olarak önem kazanmaktadır. Buna ek olarak, Parkinson hastalığı ve depresyon gibi nörolojik rahatsızlıkların yaygınlığı arttığı için diğerlerinin yanında piyasanın büyümesine de katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca, piyasa yöneticilerinin araştırma ve geliştirme alanındaki yatırımlarını arttırması ve bu cihazların maliyet etkinliği pazarın büyümesine neden olmuştur. Bununla birlikte, bu cihazların kullanımı bir deneme yanılma yöntemi olarak yapılır ve bu, pazarın büyümesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.İmplante edilen elektrikli cihazlar yaygın olarak kullanılan ürün kategorisidir; bunların arasında kalp pilleri ve ICD'ler pazarın büyümesine katkıda bulunan kilit ürünlerdir. Küresel elektrikli cihazlar pazarında Avrupa tarafından takip edilen büyük payı Kuzey Amerika yakalıyor. Bu geriatrik nüfusun artması, kronik hastalık yaygınlığının artması, teknolojik yeniliklerin artması ve ürün onaylarında artışa bağlanabilir. Buna ek olarak, geri ödeme imkanları ve sağlık hizmeti altyapısına yapılan yüksek yatırımlar piyasanın büyümesine katkıda bulunmaktadır.Bununla birlikte, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki durgun ekonomik koşullar ve sağlık hizmeti harcamaları ile ilgili hükümet düzenlemelerinin değişmesi pazarın olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Asya Pasifik'in elektrikli medikal cihaz pazarının etkileyici tırmanış ile büyümesi bekleniyor. Artan sağlık hizmeti endüstrisi, yükselen medikal turizm, insanlar arasındaki farkındalığın artması ve artan ekonomi, bölgedeki pazarın büyümesine katkıda bulunuyor. Hindistan, Çin ve Brezilya hükümetlerinin sağlık kuruluşlarını geliştirmeye yönelik yatırımlarının artması nedeniyle gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü bir büyüme göstermesi bekleniyor.