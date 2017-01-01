Finlandiya Hükümeti Turizmin Büyümesini Ön Plana Çıkardı
Finlandiya büyümenin devam etmesi için turizme yatırım yapmaya karar verdi.
07 Eylül 2017 Perşembe
- Bu yılın ilk yarısındaki tüm kayıtlı geceleme konaklamaları yaklaşık olarak yüzde 7 oranında arttı. Yabancılar tarafından yapılan tüm geceleme konaklamaları ise yüzde 17 oranında arttı.
Ülkenin Ekonomik İşler Bakanı Mika Lintilä, konuyla ilgili yaptığı yorumunda, ülke turizmindeki
gelişimin sürdürülebilir hale gelmesini ve kontrol edilebilir olmasının istendiğini, kaliteli turizmin ülkeye yeniden turist çekilmesinde önemli bir konu olduğunu belirtti.
Yeni Travel 4.0 Politka Paketi, seyahat pazarlama çabalarını daha da etkinleştirerek, turizm şirketlerinin dijital becerilerinin geliştirilmesi, tüm mevsimlik hizmet yelpazesini genişleterek, doğa turizmi ve düzenleyici çevre koşullarının iyileştirilmesini hedefliyor.Söz konusu politikanın bir diğer önceliği ise, nitelikli işgücü arzı ve talebi arasında daha iyi bir denge kurarak turizm sektöründe halihazırda yaşanan iş gücü sıkıntısını azaltmak olacak.
'Finlandiya Yemek Turizm Yarışmasının' galipleri, Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından düzenlenen tüm mevsimlik hizmetler konulu bir turizm semineri ile ilan edildi. Bu yarışma ile gıda ve turizm ile ilgili ağlar ile yeni yerel gıda turizmi ürünlerinin geliştirilmesi teşvik edildi.
Kaynak: turizmhaberleri.com