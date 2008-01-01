Hırvatistanda Turizm Sektörü Rekor Seviyelere Ulaştı
Hırvatistan bu yılın ilk sekiz ayında ülkeyi ziyaret eden turist sayısında 15 milyon kişiye ulaştı. Ülkenin 2017de yıllık turizm gelirlerinin geçen yıl ulaşılan 10 milyar Avroyu aşacağını belirtildi.
07 Eylül 2017 Perşembe
- Turizmdeki artışın 2016 yılına kıyasla yüzde 14 artış anlamına geldiğini ve ülkenin 2017de yıllık turizm gelirlerinin geçen yıl ulaşılan 10 milyar Avroyu aşacağını açıklandı. Turizm Bakanı, kaydedilen rekor sonuçların, turizm sezonu için yapılan hazırlıkların, kamu ve özel yatırımlarının ve turizm sektöründe çalışanların yoğun çabalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.
Basın toplantısının devamında, Turizm Bakanı Cappelli, Hırvatistan'ın en büyük turizm gruplarından Valamar Riveria Grubunun 2018 yılı için yatırımlarını erteleyecekleri açıklamasının aksine, 2018 yılı beklentilerine ilişkin olarak da, bu yıl sektörde yaklaşık 800 milyon Avro yatırım yapıldığını, 2018 yılı içinde benzer yatırım seviyesi beklentisi içinde olduklarını açıkladı.
Halihazırda, 30 milyon Avro değerinde Losinj havalimanı ve ACI marina yatırımları gibi 2018 yılı için duyurulmuş olan yatırımların olduğunu, diğer taraftan da bazı küçük otel işletmeleri ve sağlık turizmi gibi alanlarda da yatırımların planlandığını ifade etti.
Kaynak: turizmhaberleri.com