Hırvatistanda Turizm Sektörü Rekor Seviyelere Ulaştı

Hırvatistan bu yılın ilk sekiz ayında ülkeyi ziyaret eden turist sayısında 15 milyon kişiye ulaştı. Ülkenin 2017de yıllık turizm gelirlerinin geçen yıl ulaşılan 10 milyar Avroyu aşacağını belirtildi.