Amerikalılar Türkiye'den götürdükleri o sineğe çok şey borçlu!

135 yıl önce İzmir'den Kaliforniya'ya götürülen incir ABD'yi Türkiye'nin rakipleri arasına soktu…(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar; incir üretimini korumak ve geliştirmek için yapılması gerekenler konusunda uyarıda bulundu