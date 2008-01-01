İzmirliler tarihi 9 Eylül buluşmasına hazır

Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922 sabahı kente girerken kullandığı Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na uzanan güzergah, 95 yıl sonra binlerce İzmirlinin katılacağı Zafer Yürüyüşü'ne sahne olacak

08 Eylül 2017 Cuma - İlk kez 1923 yılındaki 9 Eylül kutlamasında gerçekleştirilen 'Zafer Yürüyüşü' için İzmir Büyükşehir Belediyesi 350 metre uzunluğunda Türk Bayrağı hazırlattı. Başkan Aziz Kocaoğlu, kalbi vatan ve bağımsızlık aşkıyla çarpan tüm İzmirlileri 9 Eylül sabahı saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak yürüyüşe davet etti.



İzmir, 95. kurtuluş yıldönümünü tarihe geçecek bir coşkuyla kutlayacak. 9 Eylül kutlamalarını her yıl ayrı bir heyecanla gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da birbirinden anlamlı etkinlikler hazırladı. 8 Eylül Cuma akşamı saat 19.00'da Konak Meydanı ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'nda son bulacak '95. Yıl Bisiklet Turu' düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ritim Topluluğu ile Pop Orkestrası, tura katılan bisiklet grupları için Gündoğdu'da sahne alacak.



350 metrelik bayrak



İzmir'deki kutlamaların belki de en anlamlısı, 9 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak '95.Yıl Zafer Yürüyüşü' olacak. 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak.



İlk kez 1923 yılında yapılan Zafer Yürüyüşü, 1969 yılına kadar tüm kutlamalarda bu güzergah üzerinde gerçekleştirilmişti. Daha sonra 43 yıl boyunca ara verilen bu gelenek, İzmir



Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında yeniden başlatıldı.



Vatan ve bağımsızlık aşkıyla buluşalım

9 Eylül sabahı İzmirlilerle Zafer Yürüyüşü'nde buluşmaktan büyük bir gurur duyacağını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kalbi vatan ve bağımsızlık aşkıyla çarpan tüm İzmirlileri 95. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne davet etti.



Türk Yıldızları, Fener Alayı, muhteşem konser



9 Eylül kutlamaları kapsamında Cumartesi günü saat 17.00'de Atlı Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşü gerçekleştirilecek. İzmirliler, hemen bir saat sonra, 18.00'de ise Türk Yıldızları'nın Gündoğdu merkezli muhteşem gösterisine tanık olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.30 da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü, Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek. Saat 21.00'de, Türk Pop Müziği'nin sevilen isimleri Gülşen ve Murat Dalkılıç, Gündoğdu Meydanı nda sahne alacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül programı, 10 Eylül Pazar sabahı başlayacak “9 Eylül Yarı Maraton Koşusu '' ile sona erecek. Saat 08.00 de Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak yarışmacılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı Kent Ormanı'na ulaşıp yarışı yine Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandıracak.







