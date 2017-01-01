Samsung Golf Challange heyecanı başladı

Bu yıl ilki düzenlenen Samsung Golf Challange; Golf dünyasının yıldız sporcularını bir araya getiriyor. Turnuvada her gün yaklaşık 108 oyuncu yarışacak.

08 Eylül 2017 Cuma - Kemer Country Club da 8- 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvada golf severler nefes kesen mücadele için sahaya çıkacak.



Samsung Golf Challange a İş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Hasan Akçakayalıoğlu, Erdem Kıramer, Beyhan Benardete ve Cemal Kalyoncu gibi isimlerin yer aldığı sporcular katılacak. Turnuva 10 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.









