Ağustos'ta 21 milyon 646 bin yolcu havalimanlarını kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Ağustos ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.