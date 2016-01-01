Ağustos'ta 21 milyon 646 bin yolcu havalimanlarını kullandı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Ağustos ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
08 Eylül 2017 Cuma
- Buna göre; Ağustos ayında, havalimanlarının uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda iç hatlarda yüzde 8,3 artışla 90.237, dış hatlarda ise yüzde 13,6 artışla 69.548 oldu. Toplam uçak trafiği de (üstgeçişler dahil) yüzde 10,1 artışla 200.321 oldu.
AĞUSTOS AYINDA DIŞ HAT YOLCU YÜZDE 28,5, İÇ HAT YOLCU YÜZDE 6,1 ARTTI…
Bu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 6,1 artışla 10.605.378, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 28,5 artışla 11.007.981olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artış ile 21.646.682 oldu.
İstanbul Atatürk Havalimanında Ağustos ayında 2016 yılı Ağustos ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1.920.511 yolcu, dış hatta yüzde 12 artışla 4.652.206 yolcu olmak üzere toplamda (direkt transit dahil) yüzde 10 artışla 6.573.137 yolcu hizmet aldı. Ağustos sonu itibariyle ise toplam yolcuda yüzde 3 artışla 41.647.324 yolcu hizmet aldı.
Turizme yönelik havalimanlarımızda Ağustos Ayında 2016 yılı Ağustos ayına göre;
Antalya Havalimanında; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 73 artış ile 3.456.620 yolcu,
Muğla Dalaman Havalimanında; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 19 artış ile 455.467 yolcu,
Muğla Milas-Bordum Havalimanında; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 5 artış ile 447.636 yolcu,
Alanya Gazipaşa Havalimanında; iç hat yolcu trafiğinde ise yüzde 12 artış ile 61.497 yolcu trafiği gerçekleşti.
ÜSTGEÇİŞ (OVERFLIGHT) TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ
Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi devam etti. Ağustos ayında üst geçiş (overflight) trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 40.536 oldu. İlk 8 aylık gerçekleşmelere göre üst geçiş (overflight) trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 267.722 oldu.
YÜK TRAFİĞİ TOPLAMDA YÜZDE 12,4 ARTTI…
Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Ağustos ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,6 artışla 100.716 ton, dış hatlarda yüzde 15,2 artışla 270.870 ton, toplamda ise yüzde 12,4 artışla 371.586 tona ulaştı.
2017 Yılı Ağustos sonu (8 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) yüzde 3,9 artışla 1.265.900'e, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) yüzde 9,1 artış ile 127.136.893'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 9,6 artışla 2.220.901 tona ulaştı.
Kaynak: turizmhaberleri.com