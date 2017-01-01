İpek Yolu Sınır Ötesi Finans ve Leasing Birliği Kuruldu

İpek Yolu Sınır Ötesi Finans ve Leasing Birliği, Shaanxi eyaletinin merkezi Xian'da devam eden 2. İpek Yolu Sanayi ve Ticaret Yöneticileri Toplantısı'nda düzenlenen törenle resmen kuruldu.

08 Eylül 2017 Cuma - Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre;İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası ve Datangxishi Finansman Şirketi tarafından kurulan birlik, İpek Yolu güzergahında yer alan ülkeler ve işletmelerin finansal kiralama gereksinimlerini etkin şekilde karşılayacak. Birliğin uluslararası ticari ve ekonomik gelişmelere güç katması amaçlanıyor.

Önümüzdeki 10 yıl içinde sadece Asya ülkelerinin altyapı tesislerine olan yatırım gereksinimi, 8 trilyon ABD Doları olacak. Ancak bölgedeki geleneksel finans kuruluşları bu ihtiyacı karşılayamıyor.

Yeni kurulan birlik, çok taraflı işbirliği modeliyle ülkelerin mevcut sermaye kaynaklarını biriktirecek, güzergah ülkelerine donanım kiralama ve finans hizmeti sağlayacak.












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İPEK YOLU SINIR ÖTESİ FİNANS VE LEASİNG BİRLİĞİ KURULDU
          
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