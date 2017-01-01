İzmirliler büyük coşkuyla zafere yürüdü

95 yıl önce işgalden kurtulan İzmir, bu anlamlı günün yıldönümünü tarihe geçecek coşkuyla kutluyor. İzmirliler, 350'şer metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile Atatürk posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül törenleri, Basmane ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki tarihi güzergahta gerçekleşen ve binlerce İzmirlinin katıldığı “Zafer Yürüyüşü '' ile başladı.Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, işadamları, sivil toplum örgütü başkanları ve halkın her kesiminden geniş bir katılımla gerçekleşti.İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350'şer metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı ve Atatürk posterini taşıyarak Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Ellerinde bayraklarla halkı selamlayarak ilerleyen korteje, yürüyüşe katılamayan vatandaşlar alkışlarla, aracında olanlar ise korna çalarak destek verdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun marşlarla eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunuldu.9 Eylül'e pedallı kutlama...Hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluş günü olarak şanlı tarihimizde çok özel bir yeri olan 9 Eylül 1922'nin 95. yıldönümü İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. 5 günlük kutlama programı kapsamında bisikletseverler de zafer coşkusuna ortak oldu. Konak Meydanı'nda buluşan bisikletseverler, Saat Kulesi etrafındaki turunu tamamladıktan sonra Gündoğdu Meydanı'na kadar pedal çevirdi. “95. Yıl Bisiklet Turu '' İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Dans Grubu'nun gösterisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın konseri ile renklendi.