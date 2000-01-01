Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya seyahat uyarısı

Türkiye-Almanya ilişkilerinde karşılıklı gerginlik sürüyor. T.C Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya seyahat edecek veya bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve ülkemizin AB üyeliğini engelleme temelleri üzerine kurduklarına dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı; 'Söz konusu ülkelerdeki siyasi atmosfer esasen bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altındadır. Son olarak Almanya'da Şansölye adayı bir parti liderinin açıkça ırkçı unsurlar içeren beyanları karşısında Alman makamlarınca herhangi bir tedbir alınmaması endişe ve ibret vericidir. Almanya'da Türk vatandaşları arasında siyasi görüşleri temelinde de ayrım yapılmaktadır. Bir kısım vatandaşımıza sırf bu nedenle sözlü saldırılar yöneltilmektedir.' ifadelerine yer verildi.Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya seyahat uyarısı ile ilgili şu açıklamada bulundu: