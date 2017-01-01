Herakles Lahidi 50 yıl sonra Türkiye'ye iade ediliyor..

Perge Antik Kentinde gerçekleştirilen kaçak kazılarda bulunarak yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan' Herakles Lahidi' nihayet evine dönüyor.

10 Eylül 2017 Pazar - Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin Cenevre'de teslim aldığı 'Herakles Lahidi' 13 Eylül'de Türkiye'de olacak.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kentinde gerçekleştirilen kaçak kazılarda bulunarak yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan tarihi mirasımız Türkiye'ye Bakanlık yetkilileri tarafından, THY sporsorluğunda 13 Eylül saat 18.00'de nakledilecek.

Çok Ciddi Güvenlik Önlemleri Alındı

Cenevre Üniversitesinde sergilenmekte olduğu yerden sağlıklı bir şekilde 6 Eylül'de paketlenerek gümrük alanına nakledilen 'Herakles Lahidi' Cenevre'deki resmi tatilden etkilendiği için iki gün gümrük deposunda bekletildi. Cenevre Başkonsolosluğunca kargo paketleme ve mühürleme işlemleri tamamlanan 'Herakles Lahidi' Zürih'e götürülmek üzere güvenli bölge olan gümrük alanında bekletiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Cenevre'den Zürih'e nakline ilişkin çalışmaları titizlikle sürdürdüğü tarihi mirasımız için çok ciddi güvenlik önemleri de alındı.

Nakli gerçekleştirecek firmayı belirleyen Bakanlık yetkilileri imzalanacak sözmeşmenin ardından lahidi en yakın kargo uçuş tarihi olan 13 Eylül'de Türkiye'ye getirecek.


Kaynak: turizmhaberleri.com

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HERAKLES LAHİDİ 50 YIL SONRA TÜRKİYE'YE İADE EDİLİYOR..
          
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