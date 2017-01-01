ÜZÜMÜNE SAHİP ÇIKAN ALAŞEHİR'İN GELECEĞE SÖZÜ VAR

Üzümle anılan çağdaş bir şehir olmayı hedefleyen ve üzümüne sahip çıkan Alaşehir'in sevindirici haberi; Yazar dostumuz Yusuf Yavuz'un “Üzüm Anadolu'nun Ruhudur“ başlıklı yazısına umutlu bir cevap oldu.