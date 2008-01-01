BAYRAMDA HAVALİMANLARINDA 7 MİLYON 156 BİN 31 YOLCUYA KULLANDI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın turizm bölgelerine akın ettiğini, yaklaşık 30 milyon kişinin seyahate çıktığını belirtTİ.
11 Eylül 2017 Pazartesi
- '6 HAVALİMANINDAN 5 MİLYON 258 BİN KİŞİ SEYAHAT ETTİ' <�>
Turizm amaçlı olarak 6 havalimanından seyahat eden kişi sayısının ise 5 milyon 258 bini geçtiğini bildiren Arslan, Atatürk, Sabiha Gökçen, Dalaman, Antalya, Adnan Menderes ve Muğla Milas havalimanlarında iç hatlarda yolculuk yapan kişi sayısının 2 milyon 46 bin 179 olduğunu, dış hatlarda ise bu sayının 3 milyon 212 bin 422'i bulduğunu kaydetti.
Arslan, söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 57'sinin ise İstanbul'dan gerçekleştiğine dikkati çekerek, tam tamına 3 milyon 18 bin yolcunun bayram dolayısıyla seyahatinde havayolunu tercih ettiğini söyledi.
Bayram süresince havalanan uçak sayısının 34 bin 525'i bulduğunu vurgulayan Arslan, söz konusu uçak trafiğinin 14 bin 65'inin iç hatlarda, 20 bin 460'ının ise dış hatlarda gerçekleştiğinin ifade etti.
Kurban Bayramı tatili süresinde turizme yönelik havalimanlarında günlük ortalama yolcu sayısında 2016 yılı Kurban Bayramı tatili süresine göre, iç hatlarda yüzde 9, dış hatlarda ise 22 artış gösterdiğini belirtti.
Bayram tatili boyunca tüm havalimanlarında ise 49 bin 624 uçak trafiğinin gerçekleştiğini bildiren Arslan, 'Havalimanlarımızda 7 milyon 156 bin 31 yolcuya hizmet verildi.' dedi.
Kaynak: turizmhaberleri.com