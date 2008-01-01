BAYRAMDA HAVALİMANLARINDA 7 MİLYON 156 BİN 31 YOLCUYA KULLANDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın turizm bölgelerine akın ettiğini, yaklaşık 30 milyon kişinin seyahate çıktığını belirtTİ.