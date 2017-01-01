Kurban Bayramı'nda en çok bu destinasyonlara uçuldu

Pegasus Hava Yolları, Kurban Bayramı döneminde misafirlerinin en çok uçtuğu destinasyonları açıkladı.

11 Eylül 2017 Pazartesi - Pegasus Hava Yolları, Kurban Bayramı döneminde misafirlerinin en çok uçtuğu destinasyonları açıkladı. Bayram tatili için yurt içinde en çok Ege ve Güney sahilleri tercih edilirken, yurt dışında Avrupa ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öne çıktı.

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, Kurban Bayramı tatili için Türkiye'den yolculuk eden misafirlerinin tercih ettikleri destinasyonları açıkladı. Kurban Bayramı'nı yurt içinde geçiren misafirlerin bu yıl en çok tercih ettiği uçuş noktaları Antalya, İzmir, Bodrum, Adana ve Trabzon oldu. Kurban Bayramı'nı yurt dışında geçiren misafirler ise en çok İtalya, Bosna Hersek, yavru vatan Kıbrıs ve Yunanistan'ı tercih etti.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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KURBAN BAYRAMI'NDA EN ÇOK BU DESTİNASYONLARA UÇULDU
          
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