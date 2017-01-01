Slovenya Özelleştirme Öncesi Turizmi Tek Bir Çatı Altında Toplayacak
Ekonomi Bakanı Zdravko Poivalek, büyük ölçüde devlete ait olan turizm endüstrisinin özelleştirilmesine hazırlanması için tek bir çatı altında toplanmasını önerdi.
11 Eylül 2017 Pazartesi
- Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı yapılan bir Röportajda; turizm sektörünün büyük kısmının devletin kontrolünde olmasının gülünç olduğu ve buna bir çözüm bulunması gerektiği, bu işletmelerin büyük bir kısmını bir gecede özelleştirmeyeceği, en önemli hususun turizm işletmelerinin herhangi bir fiyata satılması değil, bunları kimin satın alacağı ve nasıl yöneteceği olduğu, bütün turizm potansiyelini tek bir yerden birleştirmek fikrini yani gelecekte Demografic Fund içinde ya da Slovenian Sovereign Holding içinde özel bir bölüm olarak yer alması fikrini desteklediklerini, turizm potansiyelinin yetkili kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini ve özelleştirmeden önce devletin sahip olduğu turizm işletmelerinden daha iyi sonuçlar elde edilmesinin beklendiği, sahiplik açısından yönergenin bu ay onaylanması beklenilen turizm gelişim stratejisinde ele alınacağını, Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı'nın turizm yatırımlarını teşvik etmek istediğini, turizm yatırımlarına; on yılın üzerindeki ve en az iki
yıldan beri moratoryum ilan eden işletmelere yapılan yatırımlar için uzun vadeli kredi verebilecek özel bir fon kurulmasını planladıklarını, geçen yıl kaydedilen rekor seviyedeki sonuçlara rağmen turizm gelirinin 2,3 milyar Avro olduğunu ancak mevcut potansiyelin bu rakamın üç- beş katı olduğuna inandığını, üç konuda; yerel toplulukların turizm vergisini artırabilmesine olanak sağlamak, turizm endüstrisini özelleştirmek ve Lipica Stud çiftliği işletmecisine modern bir otel inşa etmesi ve golf sahasını yenileştirilmesine olanak sağlamak için yasal değişiklik yapmayı planladıklarını belirtmiştir.
Kaynak: turizmhaberleri.com