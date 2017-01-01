Slovenya Özelleştirme Öncesi Turizmi Tek Bir Çatı Altında Toplayacak

Ekonomi Bakanı Zdravko Poivalek, büyük ölçüde devlete ait olan turizm endüstrisinin özelleştirilmesine hazırlanması için tek bir çatı altında toplanmasını önerdi.