MACRON'UN TÜRKİYE SEMPATİSİ UMUT VERİYOR...

Elle Dergisinin Ekim'de 4 sayfa Kapadokya ve Türkiye tanıtımına yer vereceğini belirten Samistal Travel'ın sahibi Cevdet Eroğlu ile Türkiye-Fransa arasındaki turizm, siyasi, diplomatik ilişkileri, yeni projeleri konuştuk.Nilgün ATAR-özel

Niğde merkezli Samistal Travel'ın sahibi Cevdet Eroğlu; turizmde yaşanan krizlerin en üst seviyeye tırmandığı noktalarda bile Fransa'dan turizmci ve sanatçı dostlarını ülkemize davet ederek bölgesinde bireysel çabaları ile sektöre örnek oluyor.ELLE 4 SAYFA TÜRKİYE TANITIMI YAPACAK...Bu kez Fransız turizmci ve gazeteci dostlarını Kapadokya ve Ankara'da bir hafta ağırlayan Eroğlu; “Fransızlara Kapadokya'yı adım adım gezdirdik. Birlikte güzel projeler ürettik. Türkiye'nin güvenli ve misafirperver ortamını gören Fransız dostlarımız çok olumlu izlenimlerle ülkelerine döndüler. Gazeteci dostumuz Antoine, Ekim ayında tüm Ortadoğu'da Fransızca ve Arapça çıkacak «ELLE» dergisinde 4 sayfa Kapadokya ve Türkiye'nin tanıtımına yer verecek. '' dedi.Sürekli şikayet etmek, beklenti içinde ve umutsuz olmak yerine daima harekete geçmeyi tercih eden Samistal Travel'ın sahibi Cevdet Eroğlu ile Fransa- Türkiye arasındaki turizm, siyasi, diplomatik ilişkilerini ve yeni projeleri konuştuk. İşte alışılagelmiş ezberden uzak, yeni ufuklar açan sohbetimizden önemli satırbaşları:Fransız dostlarının ülkemiz hakkındaki izlenimlerini sorduk Eroğlu'na. İşte yanıtı: “Yaşanan krizler politik olmasına rağmen Avrupa'nın asla vazgeçemeyeceği ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi Fransız dostlarım ve ülkemiz hakkındaki görüşlerini şöyle aktardılar: “her şeye rağmen Türkiye yapılan yatırımlarla büyümeye devam ediyor ancak siyasi gerginlikler de Türkiye karşıtı ambargoya dönüşüyor. Bunu Avrupa'da ki DAEŞ saldırıları sonrası faturanın Türkiye kesilmek istemesinden anlıyoruz. Her ne kadar global siyaset Türkiye üzerinden hesaplaşmaya çalışılsa da Avrupa halkı bunların bir siyasi manevra olduğunu görüyor. Zaten 2 yıl öncesine kadar Türkiye'ye seyahat noktasında devletin halkı uyarmasından anlıyoruz. Bizim için önemli olan Türkiye'nin güzelliği ve Türk halkının misafirperverliği öncelikli geliyor. ''82 KM'LİK KRAL YÜRÜYÜŞ YOLUNU TURİZME KAZANDIRACAĞIZFransız turizmcilerle yeni kültür yolları rotaları ve projeler üzerinde görüştüklerini aktaran Cevdet Eroğlu; “Samistal Travel olarak Hattuşa- Alacahöyük bölgesindeki 82 km'lik “KRAL YÜRÜYÜŞ '' yolunu açıp ülke turizminin hizmetine sokacağız. Bunun için Fransa'dan rota keşifi yapacak önemli arkadaşlar gelecek.MACRON'DAN “FRANSA- TÜRKİYE ÇIKARLARI ÖNEMLİDİR '' MESAJIYeni Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un politik ve diplomatik çizgisini değerlendiren Eroğlu şu açıklamada bulundu: “Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macro'nun Mayıs ayında seçilmesinden 1 hafta sonra Fransa televizyonlarında “ivedilikle görüşeceğim liderler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı var '' demesi Macron ne mesaj vermek istedi diye hafızalarda kaldı. Son 2 hafta önce ise Macro'nun televizyonlarda '' 10 günde bir Sayın Erdoğan ile rutin görüşüyorum '' açıklaması Fransa genelinde muhalefetin soru yağmuruna tutmasına neden oldu. Macron bu soruları aynen şu şekilde cevapladı: “İki ülke çıkarları önemlidir, bu anlayış doğrultusunda görüşmeleri yapıyorum '' Böylece Fransa'nın dış politikadaki izlediği yolu göstermiş oldu.Aslında Fransa, Suriye'de daha etkin rol almak istiyor ve olmazsa olmazı da Türkiye ile ilişkileri dengede tutması bu bağlamda vazgeçemediği ve önemsediği bir duruşla karşımıza çıkıyor. Almanya ile ipler gerildikten sonra Merkel'in Avrupa Birliğine baskı yaparak Türkiye'yi ekonomik anlamda zayıflatma düşüncesi de karşılık görmedi ve Avrupa birliği bu süreci Türkiye ile daha fazla konuşmaya gitmesi gerektiği yönünde farklı bir açıklama yaparak Merkel'i bir bakıma saf dışı bırakmış oldu. '' şeklinde konuştu.MACRON'UN TÜRKİYE SEMPATİSİ UMUT VERİYOR...Fransa'nın iç ve dış politik gelişmelerini çok yakından takip eden Cevdet Eroğlu; “Fransa Dışişleri Bakanlığında görevli bir arkadaşım Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye karşı bir sempatisi olduğunu söylemesi beni Fransa pazarında daha da umutlandırdı. 39 yaşında Fransa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra artık Avrupa ülkeleri kendi liderlerini de sorgulamaya başladı. Süreçleri çok iyi okumamız gerekir. Örneğin TRUMP Dünya İklim Zirvesinden ülkesini çekti ve Macron çıkıp bir açıklama yaptı: « Make our planet great again » dedi. Aslında burada şu anda Irma kasırgası ile boğuşan Trump'a mesaj vermek istedi.2019 DÜNYA İKLİM ZİRVESİ ANTALYA'DA OLURSA....Çok ama çok önemli bir gelişme olacağını düşündüğüm 2019 Dünya İklim Zirvesinin Antalya'da olacağı yönünde umutlarım var. Zaten Türkiye 3 yıl önce 2019'da Dünya iklim zirvesine Antalya'da ev sahipliği yapacağını duyurmuştu. Herhalde Macron bu zirveye hayır demez. Çünkü Türkiye çok ciddi istekli ve hazır. Buradan neler çıkar karşımıza ? Öncelikle Fransa Türkiye'ye seyahati sigorta kapsamı dışında tutmaya son verir ve negatif Türkiye algısını iki ülke çıkarları açısından halkına pozitif olarak empoze eder. Dünyada hiçbir sorun barışı temsil eden turizm üzerinden cezalandırılamaz. Artık bizim de ülke olarak diplomasi ve barış dilini iyi kullanmamız gerekir.Geçenlerde yaptığım bir açıklamada; Avrupalı tur operatörleri Türkiye'ye dönmek istiyor demiştim. Haksız da değilim, nedeni ise Avrupalı tur operatörlerinin diğer destinasyonlardaki kar marjlarının yüzde 10-12 aralığında olması ama bu marjın Türkiye destinasyonunda yüzde 25 lerde seyretmesi Avrupalı turizm firmalarını vazgeçilmez kılıyor.“ dedi.2018'İN GELİŞİ 2015'DEN BELLİYDİ...2015 yılında krizden çıkış reçetesi ve bu krizin ne kadar süreceği ile ilgili yaptığımız röportajda; “siyasi gelişmeler çerçevesinde bu tür krizlerin etkisi büyük olur, ülkemiz sistematik bir negatif bir algı ile maalesef karşı karşıya bırakılmıştır, bunun düzelmesi 2018'de hafif toparlanma ile başlar 2019'da asıl istediğimiz düzeye gelir '' açıklamasında bulunan Eroğlu bugün gelinen noktada haklı çıktı..Bunu hatırlatarak önümüzdeki döneme yönelik genel bir değerlendirme yapmasını istediğimizde ise şunları söyledi: “Avrupa pazarında yavaş yavaş yazılımların başlaması 2018'de yüzde 25- 30 aralığında olacağını gösteriyor. Kış aylarında Nisan, Mayıs rezervasyonlarını almaya başlayacağız. Ama unutmayalım ki krizin uzun sürmesiyle birlikte bir anda sektörde boşalma söz konusu; gidenler, işini kapatanlar ve meslek değiştirenler oldu. Turizm düzelmeye başladığında en iyi ekibi yerine nasıl koyacağız; bunu şimdiden tüm kurumların düşünmesi ve strateji geliştirmesi gerekir. Yeni destinasyonları turizme kazandırmak için yola çıktık. Ayder'i kimse bilmezken 15 yıl önce biz Avrupalı turist getiriyorduk ama zamanla betonlaşmaya ve yok olmaya başladı hatta bilinçli yok edilmeye maruz bırakıldı.Bu tabloya dikkatli bakmak ve önlem almak gerekiyor. Umarım Türk turizmi nitelikli ve kaliteli turizm anlayışına zaman kaybetmeden geçer. Kurumlar arası kavganın ve çekişmenin olmadığı bir 2018 bekliyorum. Gerçekçi ve altı dolu projelerle bu ülke turizmine vizyon koyacak yöneticileri görmek istiyorum. Halen kısır çekişmeler altında halledilemeyen kaçak acentacılık ve kaçak rehberlik sorununun çözümlenerek bir an önce raflara kalkmasını temenni ediyorum çünkü bu ülke hepimizin.