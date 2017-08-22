Rekabet Kurulu TÜRSAB ve 3 Şirkete soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, hac ve umre seyahati düzenlemelerinde rekabeti ihlal ettiği gerekçesi ile TÜRSAB, Turser-Tursav Sigorta AŞ, Gulf Sigorta AŞ'ne soruşturma açtı. TÜRSAB konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

TÜRSAB'ın Hac ve Umre seyahati düzenleyen acentelerin tur öncesi yaptırmak zorunda olduğu paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki olan bir teşebbüsten almayı zorunlu kılması, hizmet bedeli adı altında tahsil edilen bedeli bazı acentelerden almayarak ayrımcılığa sebebiyet vermesi, Suudi Arabistan daki taşıma/servis hizmetinin ve verilecek olan yemek hizmetinin de kendisi tarafından belirlenen teşebbüslerden satın alınmasını şart koşması sebebiyle 4054 sayılı Kanun u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuruyu değerlendiren Rekabet Kurulu, ön araştırma sonrası soruşturma açılmasına karar verdi.TÜRSAB ise konu ile ilgili açıklamasında; bir kısım acenta ve içinde bulundukları oluşum tarafından Rekabet Kurulu'na yapılan şikayetin Birlik Olağan Genel Kurul Toplantısından beklentilerine cevap bulabilmek için haksız, asılsız ve kötü niyetli davranışlar ile genel kurul sürecini etkileme çabalarına yönelik olduğuna dikkat çekti.TÜRSAB Yönetiminin açıklaması şöyle:TÜRSAB'dan Rekabet Kurumu ile İlgili Soruşturma Hakkında DuyuruRekabet Kurumu nun, hac ve umre organizasyonları nedeniyle Birliğimiz ve ilgili iştiraklerinin faaliyetleri hakkında soruşturma başlattığı yönünde basında çıkan haberler dolayısıyla üyelerimize bilgilendirme yapılması gerekliliği doğmuştur.Rekabet Kurulu nun kararına dayanak oluşturan şikayet konusunda isnad edilen iddialar yönünden Rekabet Kurumu na yasal süresi içerisinde savunma ile birlikte delillerimiz sunulacaktır. Ancak Birliğimiz üyesi seyahat acentalarının bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur.Bilindiği üzere Birliğimiz üyesi hac ve umre faaliyeti gerçekleştiren seyahat acentaları; hac ve umre organizasyonlarının niteliği gözetilerek, yasal mevzuat kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı nın Başkanlığında oluşturulan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu nun kararları doğrultusunda hareket etmektedir. Birliğin, şikayet konularına ilişkin uygulamalarının da bu kararlar çerçevesinde olduğu çok nettir. Birliğimiz; Suudi Arabistan a giden vatandaşların ibadetlerini ve bu ibadetlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlayan tamamlayıcı hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı nın kontrol mekanizması içinde birlikte yürütmektedir.Kanaatimizce, Birliğimiz üyesi bir kısım seyahat acentalarımızın ve içinde oldukları oluşumun, Birlik Olağan Genel Kurul Toplantısından beklentilerine cevap bulabilmek için haksız, asılsız ve kötüniyetli davranışlar ile genel kurul sürecini etkileme çabalarına yönelik bir şikayet girişiminde bulunduğu anlaşılmaktadır.Bu kişiler, amaçları doğrultusunda üyesi olduğu Birliğe ve dolayısıyla meslektaşlarına zarar vermekten imtina etmemektedirler.Dolayısıyla akli selim Birliğimiz üyesi seyahat acentalarının dikkatinden bu durumun kaçmayacağına kuşku yoktur.Konuya ilişkin Birliğimiz tarafından hukuki süreç yürütülecek ve üyelerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ(TÜRSAB)Rekabet Kurulu resmi web sitesinde yayınlanan duyurunun tamamı ise şöyle: