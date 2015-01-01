STR, Türkiye Turizm Pazarını değerlendirdi

STR İş Geliştirme Direktörü Thomas Emanuel; Türkiye otellerinin 2017'de önemli bir gelişme kaydettiğini ancak İspanya ve Portekiz otel piyasasının, Türkiye'nin güvenlik konusundan faydalanmaya devam ettiğine dikkat çekti.

13 Eylül 2017 Çarşamba - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile yaptığı işbirliği sonucu her ay Türkiye deki otellerin doluluklarını ve fiyat performanslarını araştıran dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR, Türkiye turizm pazarını değerlendirdi. STR, Türkiye otellerinin güvenlik endişeleri ve siyasi iklim nedeniyle sıkıntılı geçen 2016 nın ardından, 2017 yılında önemli bir gelişme kaydettiğine dikkat çekti.



STR İş Geliştirme Direktörü Thomas Emanuel, Türkiye nin Akdeniz deki rakipleri İspanya ve Portekiz otel piyasasının, Türkiye'nin güvenlik konusundan faydalanmaya devam ettiğine işaret etti. Emmanuel, “Türkiye de turizm sektörünün yeniden eskiye dönebilmesi için herhangi bir olay ile anılmadan uzun bir zamana ihtiyacı var' dedi. 'Türkiye'nin performansı geçen yıla göre iyileşme belirtileri gösteriyor, ancak gelişme olarak tabir etmek henüz mümkün değil '' diyen Emmanuel, “Eğer Türkiye'nin Ocak-Temmuz 2017 verilerini, 2015 yılının aynı dönemi ile kıyaslayacak olursak, pazarın halen normale dönmediği açıkça görülecektir '' diye konuştu.



Fiyatlar geçen yılın bile altında

Türkiye otellerinde doluluk oranlarındaki artışının ilk yedi ayda yüzde 12.5 olarak ölçülürken, ortalama oda fiyatlarının (ADR) yüzde 18.6 gerilemeyle geçen yılın dahi altında kaldığını hatırlatan Emanuel, şunları söyledi: “Sonuçlar özellikle temmuz ayında dikkat çekici oldu. Ülke ortalamasına göre doluluk oranı yüzde 64.9 artış ile yüzde 69.2'ye yükseldi. Tabii ki bu sonuçlar darbe girişiminin gerçekleştiği son derece zayıf geçen Temmuz 2016 ile kıyaslandığında elde edildi. İstanbul otelleri, ilk yedi aylık dönemdeki ülke ortalamasını geçerek doluluklarında yüzde 18.5 artış kaydetmesine rağmen, gelirlerinde de ülke ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 21.9 düşüş yaşadı. Türkiye nin 2015 yılı ilk yedi ay ortalama oda geliri 65 Euro iken, bu rakam 2017 yılında 36 Euro ya gerildi. ''







