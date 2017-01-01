QATAR ile Doha Adana uçuşları Kasım'da başlıyor

QATAR HAVAYOLLARI 6 Kasım'da ADANA 'ya uçmaya başlıyor. DOHA-ADANA arasındaki tarifeli seferler haftanın 3 günü Airbus A320 tipi uçak ile gerçekleştirilecek.