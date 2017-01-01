QATAR ile Doha Adana uçuşları Kasım'da başlıyor

QATAR HAVAYOLLARI 6 Kasım'da ADANA 'ya uçmaya başlıyor. DOHA-ADANA arasındaki tarifeli seferler haftanın 3 günü Airbus A320 tipi uçak ile gerçekleştirilecek.

13 Eylül 2017 Çarşamba - TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Olcar Tur'un sahibi Numan Olcar “Çukurova Havalimanı“ 3.Temel atma çalışmaları ve tartışmaları sürerken, biz bölgemiz için çalışmalarımıza ve mevcut imkanlarımızla ÇUKUROVA'yı dünyaya bağlamak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz.. DOHA-ADANA arasındaki tarifeli seferler haftanın 3 günü Airbus A320 tipi uçak ile gerçekleştirilecektir. Qatar Airways ile DOHA üzerinden; Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, Tokyo-Narita, Şangay, Pekin, Guangzhou, Hong Kong gibi 150'den fazla uçuş noktalarına tek aktarmalı olarak Business Class veya Ekonomi Class olarak seyahat edebileceklerdir.“ açıklamasında bulundu.

UÇUŞ PROGRAMI:
Doha – Adana – Doha Uçuşları, Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri aşağıdaki gibidir:

QR438 Doha (DOH) Kalkış 07:20 Adana (ADA) Varış 11:25

QR439 Adana (ADA) Kalkış 12:25 Doha (DOH) Varış 16:15

Kaynak: turizmhaberleri.com

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QATAR İLE DOHA ADANA UÇUŞLARI KASIM'DA BAŞLIYOR
          
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