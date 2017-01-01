Sosyal Medyada Kampanya tuzağına düşmeyin!

Sosyal medyave mobil uygulamalarla artan dolandırıcılık girişimlerine dikkat çeken Bankalararası Kart Merkez(BKM); “dolandırıcılara şifrenizi, bilgilerinizi kaptırmayın, bilmediğiniz link'leri tıklamayın ve paylaşmayın" diye uyardı.