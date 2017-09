Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları nefes kesti

Temsili Selçuklu kervanı geçişiyle Eynif Ovasında başlayan Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Atçılık Sporunun yaşatılması, atların geleceğe özgürce koşmalarını hedefleyen yarışlar nefes kesti.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Bir yanda tatil beldelerinde ve adalarda faytonlarda acımasızca ölesiye kullanılan atların dramı, diğer yanda İbradı Belediyesi'nin bu sene 8.ncisini düzenlediği Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışlarında atlara verilen değer...Yazarımız Serdar Taştanoğlu, "Can Çekişen Ada atları '' başlıklı yazısında bu dramı tüm detayları ile aktarırken sosyal medya üzerinde de fayton atlarının yaşadığı işkencelere yönelik büyük bir farkındalık kampanyası sürdürüyor. 1 kişi ile başlayan kampanya çok kısa sürede 4 bin kişiye ulaştı.okumak için: www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3563 İşte İbradı Belediyesinin 8 yıldır sürdürdüğü Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları; bu anlamda bizler için sevindirici örnek bir model olurken önemli bir misyon da üstleniyor.İbradı Belediyesi, Ormana Rahvan Atçılık ve Geleneksel Sporlar Kulübü ile Ormana Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı tarafından tarafından bu yıl 8. si düzenlenen Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları ilçe merkezine 20 km uzaktaki yabani yılkı atlarıyla meşhur Eynif Ovasında yapıldı.Temsili Selçuklu kervanı geçişiyle başlayan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 30 rahvan atın koştuğu yarışmalarda sonunda Doru Tay kategorisinde Hasan Kozan , Küçük Orta kategorisinde Hasan Delikulak , Büyük Orta kategorisinde ise Erdoğan yıldız birinci oldu.Başaltı'da Ali Peksemerci, Yolbitiren'de Erdoğan Yıldız, Baş'da Hüsemattin Küçükmeral , Safkan Arap'ta Ali Aydoğan, Yöre'de Ömer Kocakulak, Deste'de ise Ali Kocakulak birinci oldu.Bu yıl ilk kez Safkan Arap Atları'nında yer aldığı Yarışlarda dereceye giren atçılara toplam 25.000 TL ödül ve altın dağıtıldı. İbradı Kaymakam Vekili Necdet Uçar, İbradı Beldiye Başkanı Serkan Küçükkuru ile İbradı Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ve yöre halkı da yoğun ilgi gösterdiği yarışlara Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Küçükmeral, Konya, Beyşehir, Side Rahvan Atları Binicilik İhtisas Kulübü Başkanları Ali Peksemerci, Fatih Akbıyık, Hasan Delikulak'da destek verdi.BURADA YÜZYILLARCA AT YETİŞTİRİCİLİĞ YAPILDI..Dereceye giren Atçılara ödülleri düzenlenen bir törenle verilirken törende konuşan İbradı Belediye Başkanı Av. Serkan Küçükkuru Geleneksel Atçılık Sporunun önemine değindi. Yarışların yapıldığı Eynif Ovası'nın yılkı atlarıyla ünlü olduğunu belirten Küçükkuru 'Eynif Ovasın'da yaz kış 200'den fazla yılkı atının özgürce yaşadığına dikkat çekerek 'Burası ülkemizdeki ender yerlerden birisi. Burada yüzyıllarca At Yetiştiriciliği yapılmış. Geleneksel Ormana Rahvan At yarışları da hem milli değerlerimize sahip çıkmak ve taçlandırmak adına hem de Atçılık Sporumuzun yaşatılarak gelişmesine yardımcı olmak açısından oldukça önemlidir.' dedi.ATLARI KORUMAK VE GELECEK YILLARDA DA ÖZGÜRCE YAŞAMALARINI İSTİYORUZEynif Ovasında Yabani olarak yaşayan yılkı atlarının bölgenin farklı bir değeri olduğuna da dikkat çeken Başkan Küçükkuru; 'Bu Atları korumak ve gelecek yıllarda da özgürce yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz.“ dedi.Yarışma sorumlusu Atlı Mustafa Akış ise onlarca kilometre uzaktan gelerek yarışmalara katılan tüm atçılara ve organizasyonda emeği geçen tüm herkese teşekkür etti.