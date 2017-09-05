Bir Turist Rehberinin Penceresinden Türk Mezar Taşları
Türk-İslam Mezar Taşlarına yönelik araştırma- proje ve konferanslarıyla tanınan yazarımız Mahmut Ökçesiz'in; Bir Turist Rehberinin penceresinden Türk mezar Taşları' başlıklı dev yazı dizisi 15 Eylül'de başlıyor.
14 Eylül 2017 Perşembe
- MAHMUT ÖKÇESİZ- turizmhaberleri.com- Kuşadası
Profesyonel Turist Rehberi
Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı
Merhaba değerli okurlar,
20 yıldır İngilizce dilinde profesyonel turist rehberiyim. Uzun yıllar büyük bir aşkla tanıttığım ve her karışını gezerek öğrendiğim medeniyetlerin beşiği ülkemi çok seviyorum. Dünyanın her yerinden gelen yabancı guruplara ve Anadolu nun değişik yörelerinde yaşayan insanlarımıza rehberlik ettim, bilgilerimi onlarla paylaştım, tecrübelerimi aktardım ve bir Türk rehberi olarak hayatımı kazandım. Son yıllarda bunlara ilaveten kadim medeniyetimizin muhteşem örnekleri olan Türk-İslam Mezar Taşları hakkında araştırmalar yapmaktayım. Turizmhaberleri.com gazetesinin devamlı okurları da bizi bu konudan dolayı bilirler ve naçizane yazdığımız bazı yazılarımızı zevkle okudular.
Bildiğiniz üzere Türkler yaklaşık 1200 yıldır İslam dinine mensupturlar. 12 Muharrem 310 da /12 Mayıs 912 de Almış Han liderliğinde İslamiyeti resmi din kabul eden İdil-Bulgar (1) Türkleri tarihteki ilk Türk-İslam Devletidir. 9 yy daki bu adım 10.yy dan itibaren büyük Türk topluluklarının Müslüman olmasına yol açmış ve sonra Türkler bu dinin bayraktarı olmuşlar ve asırlarca dünyaya adalet ve huzur getirmişlerdir. İşte bu mefkurenin sahipleri defin kültürü ve mezar taşları sanatı alanlarında da şahika eserler üreterek Adriyatik ten-Çin seddine kadar çok değişik coğrafyalarda “ taş kütüphaneler “ adını verdiğimiz türbeler, kümbetler, sandukalar ve şahideler ile hükmettikleri her coğrafyaya Türk-İslam mührünü kalıcı olarak vurmuşlardır.
Bizde bu abide Türk tapu senetlerinin bulunduğu mekanlarda yani tarihi mezarlıklarda, cami hazirelerinde, türbelerde, tekke ve zaviye bahçelerinde bulunan bu abidevi eserleri inceleyip, üzerlerindeki kitabeleri okuyup, sembolleri çözüp, gelenekli sanatları anlayıp geleceğe iz bırakmak ve sahip çıkmak adına halkımızla paylaşmak için çalışmalar yapmaktayız. Bir anlamda bizim gördüğümüz “ muhteşem izleri, emsalsiz anlamları, beka alemine ait güzelliği '' kısacası Türk-İslam Medeniyet Tasavvurunun mezar taşlarındaki yansımalarını sizlere aktarmak istiyoruz. Belki bu yolla kadim medeniyetimizin bir bölümüne çok kısa da olsa bir ayna tutarak vazifemizi yerine getirmenin huzuruna kavuşuruz. Sizlerde her gün önünden geçtiğiniz, sadece taşlarına baktığınız ve bazen bir Fatiha okuduğunuz bir mezarlığın veya hazirenin içine girer, inceler, hikayelerini yazdığımız mezarları veya sandukaları bulur, kitabeleri okuyup bir şeyler öğrenir ve ecdadınızın neler yaptığını gözlerinizle görürsünüz, taşların sırrını çözersiniz ve atalarınızı daha iyi anlarsınız.
On yıla yaklaşan bir araştırmanın, tarihi mezar taşları konusunda yazılmış kitapların özeti, bizzat mezarlıklarda ve hazirelerde çalışıp resimler çeken ve bu konuda ülkemizde ilk defa iki güzide üniversite ile birlikte “ Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu-Kuşadası 2016 “ düzenleyen bir derneğin başkanı olan bendenizin bu yazılarını dikkatli bir şekilde okumanızı ve notlar almanızı tavsiye ederim. Çok değerli anekdotlar ve bilgileri içeren bu yazı dizini yayınlamayı kabul eden turizmhaberleri.com editörü sevgili Nilgün ATAR hanımefendiye ise can-ı gönülden TEŞEKKÜR ederim. Tarihi Mezar Taşları konusunda araştırma yapmak isteyen ve bu konuya ilgi duyanların da verilen kaynakları tarayarak daha derinler inmelerini öneririm. Tarihi Türk Mezar Taşlarının her biri gerçek birer kütüphanedir ve atalarımız yeryüzünde emsali görülmeyen bir “ Mezar taşı Medeniyeti “ meydana getirmişler ve bu muhteşem medeniyet 1000 yıldan fazla sürmüştür. Ne yazık ki bugün bu medeniyetimiz yok olmaya başlamış ve günden güne de yok edilmektedir.
İstanbul un Rumeli yakasında bulunan bildiğiniz hazireler, türbeler, tekkeler, vb ile başlayacağımız bu yazı serisine Anadolu yakası ile devam edeceğiz. Bursa, Edirne, Konya, Aydın, Denizli, Kayseri, Manisa, İzmir, Tokat, vb şehirlerimizle devam etmek niyetindeyiz. Bizleri sabırla okuduğunuz ve zaman ayırdığınız ve ileride ayıracağınız değerli vaktiniz için sizlere minnettarız.
Saygılarımla
Mahmut Ökçesiz
05.09.2017 Kuşadası
1. Ramazan Kemal haykıran, İl Müslüman Türk Devleti ; İdil Bulgarları, http://www.beyaztarih.com/turk-tarihi/ilk-musluman-turk-devleti-idil-bulgarlari