Acı kaybımız: Orhan Mesut Sezgin'i kaybettik
Turizm Eğitiminin kurucularından Doç. Dr. Orhan Mesut Sezgin'i kaybetmenin üzüntüsü ile yazan Hüsnü Gümüş, turizm camiasında Vefa boşluğunu yetkililere hatırlattı.
14 Eylül 2017 Perşembe
- Hüsnü GÜMÜŞ-turizmhaberleri.com- Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi
Turizm Eğitiminin kurucularından Doç. Dr. Orhan Mesut SEZGİN'i 7 EKİM 2017 günü kaybettik.
Bu konuda çok fazla yazmak yerine iki makaleyi bu yayınların yapılmasını sağlayanlara teşekkürlerimle paylaşmak istedim.
Duygu YETGİN (Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi)'in Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Projesi kapsamında yaptığı “Turizm Eğitiminde Öncü Bir İsim: Orhan Mesut Sezgin '' başlıklı araştırmasının sonuç bölümüne yer verirken tümünün tekrar okunmasını öneriyorum. “Orhan Mesut Sezgin, ilk öğrencilik yıllarından bu yana hep başarılı kişiliği ile ön plana çıkmış, bu yeteneğini de çeşitli ilklere imza atarak değerlendirmiş bir kişidir. Daha çocuk yaşta iken aldığı birincilik dereceleri, O'nun ileride yapacaklarının adeta habercisiydi. Sözlü tarih görüşmeleri ve yazılı metinler; Saygı değer, sevgi dolu, başarılı ve yardımsever olarak yer eden Sezgin'in özel bir insan olduğunu açıkça ortaya koymuştur. '' http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt26_Sayi1_Yil2015_1452545094.pdf “Sinop Edebiyatçılar Evi'nden Edebiyat Turizmine...“
Başlıklı yazımızda değerli hemşerimizi eserleri ile anmıştık. www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2094
İlave etmek istediğim bir başka husus da Sinop Üniversitesi'nde sağlayamadığımız ders yılı açılışında bir konuşma yapma imkanını, yerine adını yaşatacak bir başka imkanın sağlanması olacak. Bunu aynı zamanda Sinop'ta yetişen tüm değerli isimler için tekrar dile getirme fırsatı olarak düşünüyorum. “Geçmişten Geleceğe Adım Adım Sinop www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1892
''
Turizm camiamızda da vefanın ne kadar gerekli olduğu hususuna bir kez daha dikkat çekmek “Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Projesi '' kapsamında bir başka görevin de kişilerin tarihin sayfalarından gündeme taşınması olduğu düşüncemi paylaşmak istedim. Değerli bilim insanımıza, Sinop'la ilgili anılarını dinlemekten her zaman mutlu olduğum dostuma rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum. Turizmhaberleri.com Ailesi olarak değerli bilim insanı Orhan Mesut Sezgin'e Allah'tan Rahmet, Ailesine, sevdiklerine, turizm eğitim camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kaynak: turizmhaberleri.com