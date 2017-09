Teşvikli Kore Turları İstanbul'da tanıtıldı

İş turizmi ile öne çıkan Kore'ye düzenlenen teşvikli turlarla ziyaretçi sayısının her yıl arttığını belirten KTO- Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo; Türkiye ile turizm ve ticari ilişkileri geliştirmeyi planladıklarını söyledi

Kaynak: turİzmhaberlerİ.com

- Kore Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Kore -Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60.yılında “Teşvikli Kore Turları Tanıtımı'' toplantısı düzenledi. Kore Turizm Organizasyonu Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo ve İstanbul Şube Müdürü Jae Sang Lee'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Teşvikli Kore Turlarının tanıtımı yapılırken, sektördeki fırsatlar ile ülkenin tarihi ve turistik yerleri, güzellikleri de paylaşıldı.Kore turizmi açısından Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Kore Turizm Organizasyonu Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo, özellikle Asya, Avrupa, Afrika gibi büyük kıtaların kesişim noktasında yer alan İstanbul'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Kim Kap Soo, turizmde Kore ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Kore turizminin Çin, Japonya ve Asya merkezli olarak geliştiğine işaret eden Kim Kap Soo, yeni pazarlar konusunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.“Türkiye'yi abi olarak görüyoruz ''Korelilerin savaş zamanında Türkiye'nin yaptığı yardımları asla unutmadığını belirten Kim Kap Soo, konuşmasına şöyle devam etti: “Koreliler, Kore'nin bu kadar gelişmesinde hayatlarını feda eden Türk kardeşlerinin payı olduğunu düşünmektedirler. Korece hiyong kelimesi abi demek. Kore'nin zor zamanlarında bize yardımda bulunan Türkiye'yi abi olarak görüyoruz. Kore'nin teknik alt yapısı ve yeni fikirleri ile Türkiye'nin doğal kaynakları ve insan gücünü birleştirerek çok büyük bir sinerji yaratarak güçlü bir etki oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde sadece turizm ilişkilerini değil çeşitli iş birliktelikleri geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. ''Kore'yi ziyaret eden Türk turist sayısında her geçen gün artış olduğuna dikkat çeken Kim Kap Soo, 2014 yılında Kore'yi ziyaret eden Türk turist sayısının 26 bin 274 kişi olduğunu bu rakamın 2015 yılında 23 bin 440'a, 2016 yılında 26 bin 541'e ulaştığını söyledi. Kim Kap Soo, bu yılın ilk altı ayında ise Kore'yi ziyaret eden Türk turist sayısının 14 bin 648 kişi olduğunu belirterek, “2017 yılsonuna kadar Kore'yi ziyaret eden Türk turist sayısının 30 bin kişi olması beklenmektedir '' dedi.2016 DA 997 KONGRE İLE DÜNYA BİRİNCİSİ OLDUKore'nin özellikle iş turizmi ile öne çıktığını ifade eden Kim Kap Soo, Kore'de iş turizminin her yıl gelişim gösterdiğini belirtti. Jae Sang Lee, şöyle devam etti: “UIA'nın verilerine göre Kore, 2014 yılında 636 iş turizmine ev sahipliği yaparak dünya dördüncüsü olmuştur. 2015 yılında dünya genelinde gerçekleşen 12 bin 350 adet iş turizmi faaliyetinin 891'ine ev sahipliği yaparak dünya ikincisi, 2016 yılında ise dünya genelinde 11 bin kongrenin 997'isine ev sahipliği yaparak dünya birincisi olmuştur. Kore, gelişmiş bir sanayi ülkesi olduğu için kongre ve iş turizminde aktif rol üstlenmek istemektedir. Kore, teşvikli turlar ve toplantılar pazarında daha çok aktif olmayı planlamaktadır. ''Teşvikli turlar motivasyonu artırıyorToplantının diğer bir konuşmacısı olan Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Şube Müdürü Jae Sang Lee de teşvikli turlara verdikleri destekler hakkında bilgi verdi.Kore'ye düzenlenen teşvikli turlar ile birlikte ziyaretçi sayısının her yıl arttığını söyleyen Jae Sang Lee, 2015 yılında 180 bin kişi, 2016 yılında 270 bin kişi, 2017 yılının ilk yarısında ise 110 bin kişinin teşvik turları ile ülkeye geldiğini ifade eden Jae Sang Lee, konuşmasına şöyle devam etti:“Genellikle sigorta şirketleri, Satış ve Pazarlama şirketleri çalışanlarına bu tarz teşvikli turlar hediye ederek çalışanlarının motivasyonunu artırmayı amaçlamaktadır. Kore Turizm Organizasyonunun Teşvikli Turlara desteği genellikle en az 10 kişilik yabancı gruplara 2 günlük Kore ziyareti gerçekleştirmesi durumunda en üst düzeyde destek vererek Kore'nin imajına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Şu ana kadar Çin, Japonya, Tayvan, Vietnam, Singapur, Malezya, Endonezya gibi yakın ülkelerden sigorta şirketleri, bankalar ve satış firmaların ziyaretleri gerçekleşmiştir.En çok ziyaret edilen şehirler ve turlar Seul, Pusan, Jeju adası, Everland ziyareti, doğa turlarıdır. Kore'yi ziyaret eden misafirlerimize en uygun ve gerçek Kore deneyimini yaşamaları için yardımcı olmaya çalışmaktayız. Sağladığımız bazı teşviklerden de bahsetmek isteriz. En az 10 kişilik ziyaretlerde Kore tanıtım videoları ve çeşitli hediyeler ile Kore gösterilerine katılım sağlıyoruz. En az 50 kişilik ziyaretlerde ise havaalanında ya da etkinliklerin gerçekleştirileceği mekanlarda hoş geldiniz karşılamaları ve hediyeler veriyoruz. En az 300 kişilik ziyaretlerde talebe göre desteklerde de bulunuyoruz. ''