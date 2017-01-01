Atlasglobal'in Moskova'dan Uçuşları Başlıyor
Uçuş ağına Moskova'yı da ekleyen Atlasglobal, Rusya'daki destinasyon sayısını 5'e çıkardı. Atlasglobal, Moskova'dan haftanın her günü sefer gerçekleştirecek.
14 Eylül 2017 Perşembe
- 2017 yılının başında rotasını Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu na çeviren Atlasglobal Rusya daki büyümesini Moskova hattı ile sürdürüyor. 25 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek ilk uçuş öncesinde Atlasglobal Satış Başkanı Recep Emanet Moskova da Radisson Royal otelde Rus basını ile bir araya geldi.
Moskova ile birlikte Rusya daki uçuş noktalarını 5 e çıkaran Atlasglobal in Moskova uçuşları Atatürk Havalimanı ndan Sheremetyevo Havalimanı na karşılıklı olarak haftanın her günü gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Recep Emanet; “Moskova, Rusya da uçtuğumuz beşinci destinasyonumuz. Moskova uçuşlarında Atlasglobal EkonomiPlus bilet fiyatlarımız 179 Euro dan başlıyor. Moskova uçuşlarımız yurt dışında Tiflis, Bağdat, Erbil, Lefkoşa, Tahran, Süleymaniye, Kuveyt, Beyrut, Tel Aviv, Necef; yurt içinde ise Adana, İzmir, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Konya, Trabzon a bağlantı verecek.
Atlasglobal olarak Avrupa, Ortadoğu ve Rusya da 35 ülkede 50 den fazla noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içerisinde Necef, Belgrad, Saraybosna ve Beyrut gibi farklı coğrafyalardan uçuş ağımıza birçok nokta ekledik. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda uçuş haritamıza yeni destinasyonlar eklemeye devam edeceğiz. Yine bu yıl yolcularımıza daha çok frekansla ulaşmak ve daha uygun ve konforlu alternatifler sunmak üzere Air France ve Air Serbia ile ortak uçuş anlaşmaları imzaladık, yeni anlaşmalar da gündememizde kısa sürede bunları da duyuracağız '' dedi.
Türk bayraklı havayolu şirketlerinin Rusya ya tarifeli uçuşlar düzenlemesinin turizm sektörüne önemli katkılar sağladığını ifade eden Emanet, “Bu yıl, Rus turist açısından geçen yıla oranla çok dahi iyi bir sezon geçirdik. Atlasglobal olarak, Rusya da hatlarımızı artırırken, İstanbul ve Antalya sefer sayılarımıza ilavelerle Rus yolcularımıza çok daha avantajlı ve uygun uçuş imkanı sunacağız '' şeklinde konuştu
Kaynak: turizmhaberleri.com