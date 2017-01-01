Atlasglobal'in Moskova'dan Uçuşları Başlıyor

Uçuş ağına Moskova'yı da ekleyen Atlasglobal, Rusya'daki destinasyon sayısını 5'e çıkardı. Atlasglobal, Moskova'dan haftanın her günü sefer gerçekleştirecek.