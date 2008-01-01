SALT Galata'dan işveren Sergisi ve önemli bir söyleşi
İşveren Sergisi paralelinde hazırlanan kamu programları, SALT Galata'nın yapım sürecine odaklı bir söyleşiyle başlıyor.
15 Eylül 2017 Cuma
- Garanti Bankası nın eski genel müdür yardımcısı Nafiz Karadere, SALT Araştırma ve Programlar ın eski direktörü Vasıf Kortun ve mimar Han Tümertekin in katılımıyla düzenlenen söyleşide, bir kültür kurumunun amaç ve öngörülerinin işveren, kullanıcı ve mimar ortaklığında mekana nasıl aktarıldığı irdelenecek.
Osmanlı İmparatorluğu nun devlet bankası Bank-ı Osmanî-i Şahane için Alexandre Vallauri tarafından tasarlanan ve 1892 de açılan yapı, bugünkü kullanımına beş yıllık bir yeniden işlevlendirme projesiyle 2011 de kavuştu. SALT Galata, bir sergi kabuğundan ziyade, uzun saatler geçirmeye ve gerek bireysel gerek ortak çalışma ve üretime uygun bir alan şeklinde kurgulandı.
Bir banka şubesi olan orta hacim, bilgiye atfedilen değerin ifade bulması adına SALT Araştırma ya dönüştürüldü. Yapıda ayrıca, konuşma, gösterim ve atölye gibi kamuya açık programlara olanak sağlayan mekanlar ile SALT ofisleri ve arşivine yer verildi. Söz konusu işlevler, bir dizi siparişle ayrı tasarım ekiplerince detaylandırıldı. Ana müellifin iş birliğinde yürütülen süreç, kurumun ihtiyaçlarını bizzat tarif etme ve önerileri değerlendirme yetkisiyle tamamen işveren rolünü almasına vesile oldu.
Mimar ile işveren arasında şekillenen bu kritik ilişkiyi İstanbul dan SALT Galata nın yanı sıra Ankara, Çanakkale, Denizli ve İzmir de inşa edilmiş çeşitli yapılar temelinde inceleyen İşveren Sergisi 26 Kasım a kadar SALT Galata da görülebilir.
Konuşma dili Türkçe dir.
SALT Galata Yapım Süreci
Söyleşi: Nafiz Karadere, Vasıf Kortun ve Han Tümertekin
20 Eylül Çarşamba, 19.00
SALT Galata, Oditoryum
Kaynak: turizmhaberleri.com