İzmir Körfez Festivali'nde geri sayım başladı

İzmir Körfezi Festivali 22–24 Eylül tarihlerinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festival, İzmir'e hem tanıtım hem gelir hem de sportif etkinlikler açısından çok büyük katkı sağlayacak. İşte Körfez'de dönüşüm açıklamaları..

15 Eylül 2017 Cuma - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Arkas Holding, Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier işbirliğiyle gerçekleştirilecek İzmir Körfez Festivali Konak Pier'de düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.



Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu nun yanı sıra Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı (EAYK) Akif Sezer ile Konak Pier Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Koyuncuoğlu da katıldı.



Körfezde geri dönüşüm



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Körfezde benden önceki belediye başkanları ile birlikte körfezin kurtulması için çaba gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. İzmir körfezi, 8 bin 500 yıllık bu kentin en önemli zenginliğidir' dedi.



Körfezin sığlaşmasıyla liman faaliyetlerinde daralma yaşandığına dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, 'Kuzeyden, eski Gediz yataklarından gelen alüvyonlarında körfezin dolmasını tehdit etmesiyle karşı karşıyayız. Biz TCDD ile birlikte körfezi derinleştirecek bir proje yaptık. Devlet Demir Yolları, liman yanaşma koridorunu derinleştirecek, biz de bunun karşılığında 13.5 km uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanalı yaparak körfezin hayatiyetini kurtaracağız' dedi.



Başkan Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti: 'Körfez, şu anda su kalitesi açısından sağlığa zarar veren hiç bir unsur taşımıyor. Ama bu ayrı, yüzülebilirlik ayrı. Bunun için su kalitesinin ve sudaki oksijen miktarının artması lazım; dış körfezden temiz sirkülasyonu da bu açıdan önemli. Biz bu körfez projesini gerçekleştirebilirsek, dünyanın en önemli geri dönüşüm geri kazanım projelerinden bir tanesini de geliştirmiş olacağız. ''



Urla ya yelken üssü kuruluyor



Uzun yıllar boyunca kentlerin üretim, finans gibi konularla öne çıktığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Bugün yükselen trend, temiz su ile temiz deniz, temiz toprak, temiz hava, temiz gıda ve bunların korunması, iyileştirilmesi.. Biz de 13 senedir bunun için uğraşıyoruz' dedi. 4 milyonu aşkın nüfusu olan bir yerde körfezde bir yat limanının olmamasına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Konak Pier in hem solu hem de sağı bu iş için çok uygun.. Zaten 1800 lerin 2. yarısında yapılmış eski İzmir Limanı olan bu yer çok ufak bir yatırımla yat limanına dönüştürülebilir. İlk önce bir ilki başarıp yat limanını gerçekleştirmemiz gerek. Bu festivali doğru bir yol ve yöntemle başarabilirsek, burada bulunan eski limana bir yat limanı yapılması için merkezi hükümeti harekete geçirebiliriz. Şu anda körfezde yeni alınan gemiler de olmasa, körfezde hiçbir şey olmayacak. Uzun müddettir yelken kulüplerinden yer talebi alıyoruz. Yer bulmak kolay değil. Eski ESHOT Kampı, yani Urla Kum Denizi Plajı nda tek otobüsle gidilebilecek bir yerde 5-6 yelken kulübünü de barındırabilecek, konaklama tesisi bulunan uluslararası yelken yarışlarının da yapılabileceği bir yer oluşturacağız. Planları çiziliyor, 2018 in başında ihaleye çıkıp başlayacağız. İzmir Deniz projesi çerçevesinde Mithat Paşa Sanat Enstitüsü nün karşısında sahilinin ana projesinde tekne bağlama yeri var. Onu da bu yıl başında bütün proje tramvayından alt geçidine, çevre düzenlemesine kadar bütün proje bitiyor ve onun da iznini alıp yaşama geçireceğiz. İzmir önümüzdeki sene körfez ve denizcilik açısından pek çok problemini aşmış olacak.'



İzmir Körfez Festivali'nin, İzmirlilerin körfezle daha da yakınlaşması açısından önemli bir fırsat olacağını kaydeden Başkan Kocaoğlu, 'Uzun yıllar bakmadığımız, arkamızı döndüğümüz için bize küsen, rengi değişen İzmir Körfezi, yaptığımız yatırımlarla artık yeniden gülümsemeye başladı. Denize yüzümüzü dönmek, körfezle birlikte yaşamak, körfezin yani bir numaralı zenginliğimizin kıymetini bilmek hepimizin borcu ve görevi olmalı. Festivallerin, Yarımada Kalkınma Stratejisi Planı nı yaptıktan sonra ölü sezonda ekonomiye ne kadar katkısı olduğunu birlikte öğrendik. Bu festivalin de İzmir e hem tanıtım hem gelir hem de sportif etkinlikler açısından çok büyük katkı koyacağına inanıyorum. Yaparsanız varsınız ve başarıyorsunuz. Bu festivali önce ulusal sonra uluslararası boyutta sabırla, destekle başaracağız. İzmir in başaramayacağı hiçbir iş, hiçbir proje yoktur. İzmir, hem Türkiye de hem de dünyada kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi varlıklarıyla ayakta durabilen, kendi zenginlikleriyle öne çıkan ender şehirlerden biridir. İzmir in bu farklılığını görmemiz gerek. İnançla çalışarak başaracağız '' dedi.



Türkiye'de çok özel bir yarış olacak



Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, eski bir İzmirli ve bir yelkenci olarak körfezle iç içe yaşayan İzmir'in böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasını uzun süredir istediğini söyledi. Gittiği Akdeniz şehirlerinde her zaman körfezde yelkenlilerin olduğunu belirten Arkas, 'Marinalar ve bunlarla dolu şehirler görüyorum hep. İzmir de bu açıdan ideal bir şehir. Bir yerden başlamak gerek. Çoğu zaman yelken yarışları gözlerden uzak geçerdi ancak bu festivalde görsel şovu halk da izleyebilecek. Festivalimiz bu açıdan da çok önemli' şeklinde konuştu. Körfez Festivali kapsamındaki 'Arkas Yelken Yarışı nı organize edebilmeyi uzun zamandır çok istediğini de belirten Bernard Arkas, 'Çok güzel bir körfezimiz var ve çok güzel bir kıyımız var. Bu yarış Türkiye de çok özel olacak' dedi.



Körfezde 'yelken cenneti' hedefi



Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da, İzmir'in 1950'lerden beri yelken sporuna ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Körfez'in geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar yelkenle bütünleşeceğini ve bembeyaz yelkenlilere bürüneceğini söyledi. Yerel yönetimin İzmir'i güzelleştirmek için elinden geleni yaptığını dile getiren Akdurak, 'İzmir yöneticileriyle şanslı, spora destek veren işadamlarıyla şanslı. Türkiye Yelken Federasyonu olarak gönlümüzden geçen, körfezimize giren kim olursa karşısına yelkenle bütünleşmiş bir şehir çıkması. Bu güzel körfezi uluslararası bir boyutta bir yelken cennetine çevirmeyi diliyoruz' dedi.



En büyük hayaldi



Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı (EAYK) ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yönetim Kurulu Üyesi Akif Sezer, 2000 senesinde kurulan Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün en son 2010 yılında etkinlikler düzenlediğini hatırlatarak, 'Ancak bunlar geleneksel bir hal alamadı. Bunun nedeni tekneleri yarışan sporcuları devamlı olarak konaklatabilecek barınma yerlerinin olmaması ve vizyon sahibi firma ve yöneticilerin İzmir e yüzünü dönememesiydi. Aziz Kocaoğlu nun İzmir Körfezi'ni canlandırmasıyla bu masada toplandık. Yönetiminden son derece onur duyuyorum. En büyük hayalimiz, İzmir Körfezi'nde böyle bir etkinlik düzenlenmesiydi. Bunun gerek yerel yönetimin gerek kulüp ve sporcuların destekleriyle önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelecek bir yarış olacağını biliyoruz' şeklinde konuştu.



Körfeze de geleceğe de yatırım



Geçmişte uzun yıllar kirlilikle boğuşan İzmir Körfezi Büyükşehir Belediyesi nin peş peşe gerçekleştirdiği önemli yatırımlarla her geçen gün biraz daha temizlenirken, Körfez e ilk “mavi bayrak '' geçtiğimiz Temmuz ayı içinde Urla Kum Denizi Plajı na çekildi. İç körfezdeki deniz suyu tahlilleri de “yüzülebilir '' değerleri yakalamaya başlayınca İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlileri körfezle yeniden barıştırmak için yürüttüğü etkinliklere hız verdi.



İzmirlileri denizle buluşturacak ve ilk kez bu yıl gerçekleştirilecek İzmir Körfez Festivali, daha şimdiden bu etkinlikler arasında önemli bir yer alacağa benziyor. İzmirlileri denize ve körfeze doyuracak festival sayesinde kentliler 3 gün boyunca tam bir görsel şölen yaşayacak.



Festivalin ana etkinliği ise “İzmir Arkas Körfez Yarışı '' olacak. İzmir Körfezi, bu yarışla 6 yıl sonra ilk kez yelkenlileri ağırlayacak. Konak Pier önünde gerçekleştirecek İzmir Büyükşehir Belediyesi 'kano yarışmaları ile Karşıyaka daki yelken yarışları, körfeze ayrı bir renk katacak. Çocuklar ise kendileri için özel olarak hazırlanan aktivite alanlarında gönüllerince festivalin tadını çıkarabilecek. Etkinlik görüntülerini içeren bir fotoğraf yarışmasının da düzenleneceği festivalde, Arkas ın Çeşme yarışlarındaki fotoğrafların yer aldığı bir sergi de açılacak. Ayrıca festival boyunca her gün dopdolu bir konser programıyla İzmirliler, eğlenceyi doruklara kadar yaşayacak.