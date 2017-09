Burası Kabak Cumhuriyeti, burada devlet yok!

Bir zamanlar dünyanın en popüler doğal cennetlerinden biri olan ünlü koy, kural tanımayan korsan çadırcılar yüzünden Kabak cumhuriyetine dönüştü. İşletmeciler ve tatilciler çaresiz, devlet ise ilgisiz… Yusuf Yavuz

Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarındaki dünyaca ünlü Kabak Koyundaki ormanlık alanı mesken tutan yaklaşık 150-200 kişilik grup, tatilcilerin ve işletmecilerin kabusu oldu. Yasak olmasına rağmen 1. Derece doğal sit alanı statüsündeki ormanlık alanda çadır kurup ateş yakan grup, tüm müdahalelere rağmen yılın 5-6 ayı ormanda yaşıyor. Denetimin yetersiz olduğu alanda, uyuşturucu madde kullanımının yaygın olduğunu öne süren Uzunyurt köyü muhtarı Hasan Karaburun, Kabak koyunda yaşananların artık bir güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekerek, “Bu insanlar geceleri sahile inip tatilcileri de rahatsız ediyorlar. 'Bir sigaralık parası' diyerek dilencilik bile yapılıyor, ormanlık alanda ateş yakıyorlar. Burada bir orman yangını çıkmasından endişe ediyoruz. Sorunu yıllardır bütün yetkililere iletmemize rağmen çözüm üretilemedi '' diye konuştu.TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KOYLARINDAN BİRİ ÇADIRKENTE DÖNÜŞTÜMuğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri sınırında bulunan dünyaca ünlü Kabak koyu, birkaç yıl öncesine kadar doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin en gözde mekanlarından biriydi. Kelebekler Vadisi ve Cennet Koyu gibi ünlü doğal güzellikleriyle birlikte Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası olan Likya Yolu'nun güzergahında bulunan Kabak'ta yaşananlar işletmecileri ve tatilcileri isyan ettirdi. Bu isyanın nedeni ise kanunen yasak olmasına rağmen Kabak koyu çevresindeki ormanlık alanda adeta korsan 'çadır kent' kuran gurubun yarattığı çevre kirliliği ve yangın riski.ALADERE'NİN İKİ YAKASINDA İKİ AYRI ANLAYIŞ HAKİMKabak koyunun bulunduğu, eski adı Faralya olan Uzunyurt köyü, 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile Fethiye'den ayrılarak bağımsız ilçe olan Seydikemer'e bağlandı. Bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan şelaleleriyle ünlü Aladere, Fethiye ile Seydikemer'in sınırlarını belirliyor. Köylülerin verdiği bilgiye göre Fethiye sınırlarında kalan bölgedeki denetim ve kamu hizmetleri biraz daha iyiyken, Seydikemer sınırında kalan bölge ise adeta kaderine terk edilmiş durumda. Kabak koyu ve çevresinde korsan çadırlarda yaşayan yüzlerce kişi ise yeterli hizmet alamayan bölgenin en büyük sorunu haline geldi.'ORMANDA ÇADIRLARDA YAŞAYAN YAKLAŞIK 200 KİŞİLİK BİR GRUP VAR'Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Uzunyurt köyü Muhtarı Hasan Karaburun, “Kabak koyu çevresindeki ormanlık alan içerisinde çadırlarda yaşayan yaklaşık 150-200 kişilik bir grup var. Son üç dört yıldır oluşan bir topluluk bu. Ben muhtar olarak yetkililerle yapılan her toplantıda bu sorunu gündeme getirdim. Yazılı olarak da her kuruma gerekeni bildirdik ancak bu konuda bir çözüm üretilemedi '' diye konuştu.'SAHİLE İNİP İNSANLARDAN SİGARALIK PARASI İSTİYORLAR'Kabak koyunda yaşananların giderek bir güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çeken Karaburun, şöyle konuştu: “Bu insanlar geceleri sahile inip tatilcileri de rahatsız ediyorlar. 'Bir sigaralık parası' diyerek dilencilik bile yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü sürekli bize bölgede ateş yakılmaması yönünde uyarı mesajları iletiyor. Ancak yasak olmasına rağmen bu insanlar ormanlık alanda ateş yakıyorlar. Burada bir orman yangını çıkmasından endişe ediyoruz. Ulaşımın son derece güç olduğu bir yer burası. Geçen hafta kendi aralarında da kavga etmişler, yaralamalı bir olay yaşandı.'SORUNUMUZU ANLATMAK İSTEDİK OHAL GEREKÇESİYLE İZİN VERİLMEDİ'Kabak koyunun kanayan yarası olan bu soruna çözüm bulabilmek için geçtiğimiz ay bir basın açıklaması yapmak istedik. Ancak jandarma yetkilileri beni arayarak OHAL'i gerekçe gösterip buna izin vermedi. Sonra da araya Kurban Bayramı girdi, bir şey yapamadık. Bir an önce Kabak koyunun eski huzur dolu günlerine geri dönmesi için yetkililerden yardım istiyoruz. '''AKP'Lİ MİLLETVEKİLİ SORUNUN GÜNDEME GELMESİNİ İSTEMEDİ' İDDİASIAKP Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in de Kabak koyunda bir turizm işletmesi bulunuyor. Koyda yaklaşık 50 dönüm arazisi olduğu iddia edilen Özyer'in akrabaları da koydaki iki marketten birinin işletmecisi. Vatandaşların iddiasına göre ormanlık alanda yaşayan ve giderek büyük rahatsızlık nedeni olan kalabalık grup, bira ve su başta olmak üzere bütün temel ihtiyaçlarını bu marketlerden sağlıyor. Milletvekili kimliği dolayısıyla sorunun çözümü için Hasan Özyer'den yardım istediklerini anlatan vatandaşlar, Özyer'in konunun gündeme gelmesini istemediğini iddia ediyor.'BURADA KABAK CUMHURİYETİ KURULMUŞ DURUMDA'Kabak koyundaki yaşananlardan rahatsızlığını dile getiren bir işletmeci ise “Burada adeta bir Kabak Cumhuriyeti kurulmuş durumda '' sözleriyle özetliyor durumu. Kabak'taki korsan çadırcılar yüzünden ormanlık alanın adeta çöplüğe döndüğünü anlatan işletmeci, şunları dile getirdi: “Kabak koyundan şelaleye doğru giden yolda daha çok pislik oluyor. Bu bölgede bir mağara vardı, oraya yaklaştığınızda görülen manzara korkunç. Açık alanda adeta mutfak, oturma odası, salon yapmışlar kendilerine. Gece gündüz orman içinde ateşler yakıyorlar. Burası yangına en hassas ağaçlardan olan kızılçamlarla dolu. Bu insanlar yaklaşık 5-6 ay bu şekilde burada yaşıyorlar. Şelaleye giden orman yolunda küçük tezgahlar açmışlar, ağaç köklerinden yapılan çeşitli süs eşyaları, kolyeler ve satıyorlar. Ortada büyük bir sorun var ve bunun çözümü için yetkililer hiçbir somut adım atmıyor. Sadece göstermelik bir denetimle durumu geçiştiriyorlar.'BUNLAR KELEBEKLER VADİSİ VE OLİMPOS'TAN ÇIKARILAN GRUPLAR'Bu insanların çoğunluğu İstanbul ve diğer büyük kentlerden geliyor. Geçmişte Kelebekler Vadisinde yaşıyorlardı. Oradaki işletmelere yardım ediyor, tatillerini yapıyorlardı. Ancak giderek orada kalabalık bir grup oluşmaya başlayınca Kelebekler Vadisinde bu insanları çıkardılar. Rahatsızlık yarattıkları için Antalya Olimpos ve benzeri yerlerden çıkarılan insanlar da Kabak Koyunda toplandı. Uyuşturucu madde kullanımı ise had safhada. Akşamları ailemle sahile inmeye korkar hale geldik. Ben yıllar önce İstanbul'daki keşmekeşten uzaklaşıp, sakin bir hayat yaşamak için buraya gelip yerleştim ama geldiğimde cennet olan Kabak koyu şimdi cehenneme dönmüş durumda. '''ORMANDA TEMİZLİK YAPTIK, İNSANLIĞIMIZDAN UTANDIK'Yaklaşık 20 yıldır Kabak koyunda yaşadığını belirten bir başka işletmeci ise bölgeye kaldırma kapasitesinin üzerinde işletme ruhsatı verildiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Belediyeler ve Maliye, işletme ruhsatı vermeyi adeta bir gelir kapısı gibi görmeye başlamış durumda. Önceden buraya belirli bir kültür düzeyinde, daha anlayışlı, konuştuğunuz zaman iletişim kurabileceğiniz insanlar geliyordu. Ancak ülkenin son yıllarda yaşadığı dönüşümden Kabak koyu da nasibini aldı. Şimdi buraya gelen insanlara ormanda neden çadır kurmaması gerektiğini, neden ateş yakılmaması gerektiğini anlatamıyoruz. Ormanın içinde yaşayan, marketten aldığı peynir ekmekle, köylüden aldığı domatesle yaşayan ve çevresini inanılmaz biçimde kirleten bir grup oluştu. İki gün önce buradaki işletmeciler olarak toplanıp ormanlık alanda temizlik yaptık; gördüklerimiz, topladıklarımız karşısında insanlığımızdan utandık.'KABAK KOYU BU GRUPLAR İÇİN KÂBE GİBİ OLDU''Psychedelic' adı verilen bir tür elektronik müzik dinliyorlar. Sahillerde başlayan yüksek sesli müziklerin çalındığı festivaller Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaylalara, göl kıyılarına kadar uzandı. Ama son yıllarda bu insanların toplandığı yer Kabak koyu oldu. Kabak koyu adeta Kabe gibi oldu. Geceleri ormandan gelen seslerle, bağırışlarla irkiliyoruz. Jandarmaya haber veriyoruz, sonuçta işletmeciler cezalandırılıyor. Yasak olan alanda kayıt dışı yaşayanlar orman içlerine kaçıyor, Jandarma ve Maliye denetimi kayıt altındaki işletmelere yapıyor. Sonuçta buradaki sorunu dile getirdiğimiz için bizler cezalandırılıyoruz. Ben yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyorum, geldiğim zaman buraya bakan jandarma sayısı 40'tı hala bu sayı değişmedi. Ama 20 yılda binlerce yeni işletme açıldı. Jandarma nasıl yetişecek onca yere? ''BAKANLIK GENÇLER İÇİN UYGUN KAMP ALANI OLUŞTURMALIUzunyurt köyü Muhtarı Hasan Karaburun'a göre Kabak'taki sorunun çözümü için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın denetiminde, gençlerin rahatlıkla kamp yapabileceği bir alan oluşturulması. Kabak ve çevresindeki kamp alanlarının fiyatları oldukça pahalı. Yüksek sezonda iki kişilik bungalov fiyatı 300 ila 400 TL arasında değişiyor. Yüksek fiyatların bölgede tatil yapmak isteyenleri alternatif çözüm bulmaya itip itmediği yönündeki sorumuza da yanıt veren Karaburun, buraya gelen ziyaretçiler için sadece çadır kurup tatillerini yapabilecekleri çok sayıda uygun fiyatlı yasal kamp alanı olduğunu söylüyor. Ancak buna rağmen yasak olmasına rağmen ormanda istedikleri gibi hareket edebilecekleri alanları tercih ediyor.