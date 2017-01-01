Side Antik Kentinde Roma dönemine ait yeni eserler

Side Antik Kenti kazı çalışmalarında Roma dönemine ait iki erkek ve bir kadın heykeli daha gün ışığına kavuştu

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki antik kentte geçtiğimiz aylarda buldukları ayakta duran bir kadın ve bir erkek heykelini koruma altına alan uzmanlar, son olarak giyimli ve düşmüş vaziyette iki erkek ve bir kadın heykeline daha ulaştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi adına Prof. Dr. H. Sabri Alanyalı başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında çıkarılan ve milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlenen eserler Roma dönemine ait.Giyimli Erkek Heykelleri Roma Dönemi Yüksek MemurlarSide Antik Kenti'ndeki 2017 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarında ulaşılan ve M binası olarak adlandırılan yapıda ortaya çıkan nişlerin önünde bulunan heykellerin giyimli ve düşmüş vaziyette olması dikkat çekiyor.Kazı alanında bulunan porticus içerisindeki başsız bir kadın heykeli ile birlikte ortaya çıkan giyimli iki erkek heykelinin Roma dönemine ait yüksek memuriyetten kişiler olduğu tahmin ediliyor.Ayrıca nişlerin içinde ayakta durması beklenen heykellerin yere düşmüş vaziyette olması da uzmanların incelemeleri için önemli.Heykeller Yeniden Şekillendirilmiş OlabilirMillattan sonra 4'üncü yüzyılda, M binasının güney porticusunun yeniden yapısal olarak değiştirilmesi sırasında, oluşturulmuş nişlerin içerisine yerleştirilmek üzere heykel gerektiğinde, daha önceki yüzyılda yapılmış heykellerin kullanılmış olduğu ancak baş kısımlarının yeniden yontularak, yeni portre betimlemelerinin yapıldığı uzmanların tahminleri arasında.Kazı başkanı Prof. Dr. H. Sabri Alanyalı'nın buluntularla ilgili değerlendirmesi ise, 'sonraki yüzyılda heykellerin sadece baş kısımlarında değişime gidilerek yeniden şekillendirildiği, milattan sonra 4'üncü yüzyılda baş kısımlarının yeniden yontularak yeni portre betimlemeleri olan heykellerin tekrar kullanılmasının Geç Roma Dönemi için oldukça yaygın bir gelenek olduğu ve o dönemde yaşanan ekonomik krizden dolayı bu şekilde kullanımların zorunlu tutulduğu' yönünde.Side Antik Kenti kazılarında ulaşılarak koruma altına alınan son eserler üzerinde uzmanların çalışmaları devam ediyor.