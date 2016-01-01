Gençdes Projelerine Bakanlık Desteği sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan GENÇDES Projesi'ne; 2016 yılında 91 projeye ödenek aktarılırken 2017 yılında 277 projeye verilen 18 milyon 350 bin TL destekle devam ediyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2016'da başlatılan GENÇDES Projesi;“Eser Üretim Desteği“, “Etkinlik ve Proje Desteği“ ve “Sanatsal Faaliyet Desteği“ başlıklarında edebiyat, müzik, sahne sanatları ve geleneksel sanatları kapsıyor. Bakanlık 14 ila 29 yaşları arasındaki gençlere 2017 yılında da proje karşılığında destek sağlamayı sürdürüyor.Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, destek sağlanan projelerden biri olan ve Konya ili Kulu ilçesinde gerçekleştirilen “Kayı Boyu Karacadağ Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Festivali '' ni düzenleyen Efsane Sahne Sanatları Topluluğu Derneği Başkanı Osman Destebaşı ve Konya'nın Kulu ilçesi Yaraşlı Mahallesi Muhtarı Uğur Yağcı'yı makamında kabul etti.Konya'nın Kulu ilçesinde gerçekleştirilen festival hakkında bilgi alan Okan İbiş, geleneksel unsurlarımızın toplumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren, geleneklerin devamlılığının sağlayan unsurlar olması, insanlar için geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü niteliğini taşıması bakımından büyük önem arz ettiğini belirtti.Geleneksel olanı yansıtan bu sanatların kaybolmaması ve yaşatılmasının, geçmişle geleceği daha iyi entegre ederek, tarihi bağların yanı sıra güncel kültürel bağların ve aidiyet duygusunun oluşup güçlenmesine de yardımcı olacağını söyledi.Halk konserleri, geleneksel Türk süsleme sanatı sergileri, tarihi savaş sahnelerinden canlandırmalar, geleneksel sanatlardan oluşan defilelerin gerçekleştirildiği ve 5 gün süren festivale 25 bin kişinin katıldığını belirten dernek yöneticileri, bu etkinliğe olan katkılarından ötürü Okan İbiş'e bir plaket sunarak teşekkürlerini ilettiler.GENÇDES Programı 2. grup başvuruları sonucunda 277 projeye 18 milyon lira destek verilecek. Bu yıl için toplamda destek rakamı 45,6 milyon liraya ulaştı.Eser Üretim Desteği başlığı altında tüzel kişilerden; tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının tanıtımına yönelik Belgesel Film ve Uzun Metraj Animasyon dallarında; çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak içeriğe sahip Bilgisayar Oyunu ve Uzun Metraj Animasyon dallarında başvurular alındı.Etkinlik ve Proje Desteği başlığı altında, 14-29 yaş arasındaki gençler ile gençlere ve çocuklara yönelik etkinlik ve projeler hazırlayan gerçek ve tüzel kişiler; geleneksel sanatlar, sahne sanatları, plastik sanatlar, edebiyat, müzik, sinema dallarında proje başvurularını yaptılar.Sanatsal Faaliyet Desteği başlığı altında ise; 14-29 yaş arasındaki gençler; animasyon film(kısa metrajlı), belgesel film, kısa film, dergi, edebi eser yazım, tiyatro metni yazım ve müzik yapım dallarında programa başvurdular.Bu süre içinde 1.034 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirme Kurulu 277 projenin toplam 18 milyon 350 bin TL tutarında desteklenmesine karar verdi. Bu destekle birlikte bu yıl için toplamda 614 projeye 45 milyon 616 bin 675 TL destek verilmiş olunacak.